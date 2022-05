El Kun Agüero apuró al Pollo Vignolo en ESPN: "Estás loco"

El Kun Agüero apuró al Pollo Vignolo en vivo y le preguntó en ESPN Star + si es hincha de Boca. Cuál fue la respuesta del relator y conductor de F90.

Sergio El Kun" Agüero volvió a hacer de las suyas en la televisión y demostró otra vez todo su carisma. En este caso, el que "lo sufrió" fue Sebastián "El Pollo" Vignolo en plena transmisión para ESPN Star +. Directo y filoso, el exjugador le preguntó directamente si es hincha de Boca, una duda que rodea al ambiente del fútbol.

Sin embargo, el relator y conductor de F90 se las arregló para salir del paso y zafar con la respuesta. Si bien luego los dos protagonistas sonrieron por la situación, se vivió un momento tenso e inesperado tras la contratación del exdelantero por parte del canal de deportes.

El Kun Agüero apuró al Pollo Vignolo en ESPN: "¿Sos bostero?"

El ex delantero de Manchester City reaccionó en vivo para Star + a la semifinal de vuelta de la Champions League entre su exequipo y Real Madrid, que terminó con una eliminación agónica muy dolorosa para el equipo dirigido por Pep Guardiola. Luego del "live" en el que también participó otro ex-City como Carlos Tevez, Agüero sumó a Vignolo para cerrar su tarea.

Ya con "El Pollo" a su lado, "El Kun" lo descolocó cuando miró atentamente la pantalla de su notebook, con la que estaba interactuando permanentemente con los usuarios en el chat en plena transmisión. Entonces, el ex atacante de la Selección Argentina dudó, aunque luego lanzó de manera contundente una pregunta picante: “¿Vos sos bostero?".

No obstante, Vignolo estuvo rápido de reflejos y, ya acostumbrado a que le consulten acerca de evidente fanatismo por "El Xeneize", contestó de manera tajante: "¡No! ¿Estás loco? ¿Cómo me vas a preguntar eso?". Además, le dijo al exjugador en referencia a los que estaban hablando con él en forma online: "¿Estos son tu amigos? Yo soy hincha de All Boys...".

El Kun Agüero apuró al Pollo Vignolo por Boca.

El Kun Agüero y El Pollo Vignolo se burlaron de Oscar Ruggeri

"Qué se yo, boludo... Estos son unos malditos. A Ruggeri le pusieron ´chorro´ acá...", reaccionó el ex-Independiente. "Ah, ¿en serio? Y se calentó, seguro...", bromeó el presentador de ESPN en referencia a su compañero habitual en F90. "Estos son bravos", insistió el exjugador con relación a sus seguidores. "Y está muy bien", aprobó el periodista.

"Pero sí, le dijeron ´Peluca´ y eso no le gustó", recordó Agüero acerca de las burlas de los usuarios contra Ruggeri. "Pero se hizo un nuevo peinado, ¿no lo viste?", indagó Vignolo al respecto. "Un corte raro, ¿no? Malinga...", se mofó "El Kun" de quien lo hizo debutar como entrenador en la Primera de Independiente en 2003. "Nooooo, ¡muy malo!", cerró "El Pollo".