El incómodo momento que se vivió en pleno vivo en TN.

La mañana en la línea Sarmiento volvió a ser un caos para miles de pasajeros que intentaban llegar a sus trabajos en medio de demoras, cancelaciones y formaciones colapsadas. En ese contexto, un insólito momento se volvió viral cuando un movilero de TN le preguntó a un usuario si el tren había llegado en horario. La respuesta desconcertó a todos.

Mientras salía de la estación, el periodista se acercó para consultarle sobre el estado del servicio: “¿Vino en hora el tren?”. Sin detener su paso, el hombre respondió: “Eh… tengo unas ganas de tomar una bolsa”. El movilero, atónito, volvió a mirar a cámara y resumió la escena con una frase que se volvió meme instantáneo: “La gente está enojada…”.

El inesperado comentario reflejó el humor social de la mañana, marcada por largas filas, formaciones saturadas y un servicio condicionado por las secuelas del descarrilamiento ocurrido dos días antes en la estación Liniers. Desde temprano, usuarios reportaban esperas de más de 20 minutos, trenes cancelados y un viaje lento en la zona del incidente. El malestar se multiplicó entre quienes dependen del Sarmiento todos los días y se encontraron con un escenario nuevamente crítico.

Cómo fue el descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers

El martes a las 15.50, la formación 3358 que iba de Moreno a Once se “descalzó” de las vías a la altura de la estación Liniers. Trenes Argentinos informó que el incidente ocurrió en un cambio de vías y que el protocolo de emergencia evitó un daño mayor: el tren frenó a tiempo.

El SAME confirmó que 20 personas resultaron heridas con politraumatismos y fueron derivadas a distintos hospitales, aunque ninguna presentó lesiones de gravedad. Las pericias, a cargo del juez Julián Ercolini, investigan si el siniestro estuvo ligado al nuevo sistema de cambios, instalado apenas una semana antes. Según Rubén “Pollo” Sobrero, titular de la Unión Ferroviaria Oeste, el accidente no obedeció a una falla humana, sino a problemas técnicos en la reciente instalación.