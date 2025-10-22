El inesperado romance de Marixa Balli con un futbolista de "la Selección"

La mediática Marixa Balli sorprendió al revelar un romance del pasado en Masterchef Celebrity.

"Jugadores no es lo mío", le comentó a la conductora del ciclo televisivo, Wanda Nara, quien le insistió y le preguntó si "nunca" había estado con un jugador. "Sí, tuve, ¿para qué recordar?", respondió Marixa Balli, antes de aclarar que "fue famoso" y "estuvo en la Selección". Sin embargo, no quiso dar más detalles sobre cuál fue el futbolista con el que salió.