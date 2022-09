El inesperado chape a Yanina Latorre en vivo en LAM

Yanina Latorre cerró su semana como conductora de LAM con un inesperado chape en vivo.

Yanina Latorre cerró su semana al frente de la conducción de LAM con un inesperado chape por parte de una de las panelistas invitadas durante el viernes pasado. "Empiezo con la fiesta loca", comentó divertida la esposa de Diego Latorre tras recibir un ramo de flores por parte de América TV y el sorpresivo beso en la boca de una de sus compañeras de programa.

Como Ángel de Brito se encuentra de vacaciones en Grecia, la producción de LAM y la gerencia de América TV decidieron que las panelistas del ciclo de espectáculos ocuparan el rol de conductoras. Durante la primera semana le tocó a Yanina Latorre, que este viernes terminó su paso como presentadora del programa y se mostró muy feliz por la oportunidad que le dieron. Agradecida con el canal, inclusive comentó divertida que no podía creer estar tan contenta por conducir en América, un canal al que no dudó en destrozar en el pasado.

Pero lo más sorprendente ocurrió luego de que en el cierre del programa una de las productoras le entregara un gran ramo de flores que le regaló el Grupo América. Es que mientras Latorre agradecía el obsequio, la panelista invitada Josefina Pouso soltó: "A mí me pidieron que te dé un pico por tu conducción, yo dije que era chapadora y la voy a chapar". En ese momento, Pouso se levantó de su sillón y se acercó a Yanina, que estaba sorprendida pero no se negó al beso.

"Empiezo con la fiesta loca", bromeó Latorre, con Josefina Pouso a su lado. Tras el intenso beso, que demostró que el enfrentamiento que supieron tener quedó atrás, la panelista se sonrojó por el chape en vivo. Vale recordar que la polémica entre ambas se había dado cuando Yanina Latorre reveló algunos detalles del romántico encuentro que habían tenido Josefina Pouso y Jorge Rial en una fiesta. Pero desde que la periodista llegó a LAM, decidió dejar en el pasado sus enfrentamientos con Latorre.

Yanina Latorre sobre su relación con su esposo tras su empoderamiento como mujer

"Al principio le daba bola y ahora no. Me convertí en un ser que hace lo que se le canta. Siempre fui muy educada, siempre hice lo que quisieron mi mamá y mi papá. Fui al colegio, era buena alumna, me tenía que recibir de 800 carreras. Todos los mandatos y los hice, los disfruté. Y un día, como a los 40, dije: voy a hacer lo que tenga ganas", comenzó su descargo Latorre en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y agregó: "Y ahí empecé a hacer lo que realmente tenía ganas. Al principio le daba bola a Diego cuando me retaba. Y ahora no: lo bloqueo en WhatsApp. Cuando no me gusta lo que me dice, lo bloqueo. Atrevido (risas)".

Latorre contó que tiene un carácter particular y que es difícil que alguien de su entorno la contradiga. "Si yo estoy convencida de lo que dije e hice, ya está. Yo digo algo, bueno o malo, las balas vienen a mí. Mi marido es muy políticamente correcto, muy educado, no le gusta el qué dirán. A él le molesta la mirada del otro, la respuesta del otro. A mí, te juro por Dios, que no", enunció Yanina.