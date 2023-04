El incómodo momento de Guido Kaczka con una participante de Los 8 Escalones: "Me dan ganas"

Guido Kaczka tuvo una tensa e incómoda charla con una participante de Los 8 Escalones. El particular ida y vuelta del conductor con una joven que asistió al programa de El Trece.

Guido Kaczka no pudo ocultar la incomodidad en Los 8 Escalones. Durante la transmisión que tuvo lugar el pasado viernes 31 de marzo, en la pantalla de El Trece, el reconocido conductor protagonizó un tenso ida y vuelta con una participante del programa.

"María Sol, de nuevo acá. Hoy menos, menos..., la vez que viniste justo había venido tu ex y ninguno de los dos sabía", expresó Kaczka, consciente de que hace unos días la joven se cruzó con su expareja nada menos que en el programa de entretenimiento.

"Ah, no..., nos encontramos con mi ex en la puerta", relató María Sol, con cierta vergüenza. Con la voz un poco entrecortada, y un tanto nervioso, Guido le indicó: "Hoy no hubo ninguna sorpresa. ¿Quién te acompaña?". "Mi papá", respondió la joven, quien optó por no dar más detalles del tema.

Guido Kaczka se puso nervioso al hacerle una pregunta a una participante de Los 8 Escalones.

Luego, el presentador dio a entender que tenía intenciones de indagar más sobre su vida privada, aunque reconoció que terminó desistiendo para evitar incomodar a la concursante: "Ay, María Sol, tenés una vida intrigante, me dan ganas de preguntar, pero no corresponde. Sí la del juego... ahí va la pregunta...".

Guido Kaczka apuró a una participante de Los 8 Escalones en El Trecex

Guido Kaczka protagonizó un particular momento en Los 8 Escalones. En la transmisión del pasado miércoles 30 de marzo, en la pantalla de El Trece, se vivió un momento muy incómodo en plena transmisión: el conductor apuró a una participante con un picante comentario.

En medio de las tradicionales preguntas y respuestas que suele hacer en el programa de entretenimiento, Kaczka se dio cuenta de que una concursante estaba con mala cara. "Estoy bien, eh... estoy bien", le manifestó al presentador, quien se mostró asombrado por la situación.

"Ah, sí..., se te ve, se te nota... a vos se te nota todo", le devolvió Guido Kaczka, de manera irónica. Sin ningún tipo de filtro, la joven expresó: "Se me nota. No lo puedo disimular, cuando me cae mal alguien tengo la cara por acá (NdeR: señalando al piso)".

Frente a esto, el conductor volvió a advertir el fastidio de la joven y le marcó: "Pero me estabas mirando a mí, o sea que te caigo...". Sin embargo, y con una risa incómoda, la mujer soltó una risa y le dejó en claro que no había ningún tipo de conflicto con él: "No, ja... todo bien, obvio".