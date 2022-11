El hijo de "La Bomba" Tucumana confirmó lo que nadie quería saber: "Desde chiquito"

El cantante se defendió de las criticas que recibió luego de que se viralizara un video de él dándole un beso en la boca a su mamá.

En las últimas semanas, Tyago Griffo y Gladys "La Bomba" Tucumana se colocaron en el foco de las criticas luego de haber protagonizado un escandaloso video en donde se los ve besándose en la boca. Los cantantes recibieron cientos de críticas y burlas por sus accionar, e incluso se convirtieron en tendencia en las redes sociales. En este marco, Griffo brindó una entrevista y se defendió en televisión.

Este martes 15 de noviembre, el cantante brindó una entrevista con Nosotros a la Mañana, ciclo que emitido por El Trece, y habló de las fuertes críticas que recibió a raíz del video que él mismo subió en sus redes. "Estaba muy contento por verla a mi vieja, que me fue a visitar. No vive conmigo y soy mimado porque soy hijo único, entonces quise grabar", empezó por decir Griffo a la defensiva.

"Más o menos. Desde chiquito que a veces nos damos besos en la boca. No me interesan las críticas. Eso a mí me tiene sin cuidado", continuó Tyago Griffo sobre la situación que se viralizó en sus redes sociales. Luego, aseguró que el beso no fue planeado, pero tampoco es algo que se diera de forma no planeada. "Me tiene despreocupado el asunto porque no me cabe en la cabeza una situación rara o retorcida. Me he dado picos con mi papá. Me he dado besos en la boca con mi viejo o mi vieja. Son mi sangre", reveló.

Por último, el cantante sentenció, muy indignado por la cantidad de críticas que recibió: "Es habitual, no de todos los días, pero sí. Es una muestra de cariño o amor. Desde bebé o pequeño que me crie en un seno así, con ese tipo de amor y cariño incondicional por parte de los dos".

La Bomba Tucumana, víctima de una estafa millonaria: "Un robo hormiga"

Gladys "La Bomba" Tucumana habría sido estafada por su expareja, Sebastián Escacena, según informaron periodistas especializados en espectáculos. La intérprete del hit La Pollera Amarilla se habría dado cuenta hace poco cuenta hace poco tiempo de los millones de pesos que su ex le robó, según el panelista Diego Esteves.

"Radicaría la denuncia en la próxima semana por haber abierto una cuenta a nombre de ella, supuestamente, y haber gastado con una tarjeta de crédito hasta que dio el cupo: 2 millones y medio de pesos", comenzó su descargo el columnista de A la Tarde y aseguró que la Justicia deberá ratificar esta denuncia.

"Él habría extraído gran parte de los derechos de Sadaic de 'La Bomba', robo hormiga", agregó el periodista y Cecilia "Caramelito" Carrizo contó que ella es socia de Sadaic desde hace 25 años y aclaró que se escoge una cuenta beneficiaria en la que desde e ente se depositan las regalías al artista en cuestión. El ex de "La Bomba" le hacía algunos trámites a su pareja, por lo que tenía acceso a algunas de sus cuenta, según los periodistas de A la Tarde.