El hartazgo de Tini Stoessel por De Paul y Camila Homs: "Está podrida"

La cantante estaría cansada de las especulaciones mediáticas sobre su vida privada. Flor de la V leyó al aire información exclusiva sobre el presente de Tini Stoessel.

Florencia de la V dio a conocer detalles del conflicto de intereses que habría alrededor de la relación amorosa entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Por un lado, la familia de la cantante estaría harta de que se hable de la vida íntima de su hija en los medios y, por el otro, el futbolista está en la mira por sus conflictos con Camila Homs.

"Hay algo quilombo. Es todo mentira. El papá de Tini está con el grito en el cielo porque se cansó que manchen el nombre de su hija y todo explotó por esa foto que subió Tini en la casa de Camila. ¿Escucharon lo que es esto? Esto es novela, novela", leyó De la V en Intrusos desde su celular. La presentadora recibió esa información por parte de una fuente anónima.

De la V aseguró que quienes manejan la carrera de Tini quieren solo notas "blancas" para ella y que no esté ligada a ningún tipo de conflicto que opaque su imagen como artista. "Escuchen porque esto sigue. Por eso lo mandaron a hablar a él para que frene todo", soltó y así dio a entender que De Paul habría salido a hablar por pedido del equipo de la voz de Miénteme.

"Por eso calentó un termito, se preparó el mate y puso su carita. Tini está podrida y muerta de celos. Está como loca de celos y él no sabe qué hacer. El padre a las puteadas, Don Stoessel, con este tema. Las fechas no dan", concluyó su descargo la actriz y conductora de TV.

La palabra de Rodrigo De Paul en medio del escándalo

De Paul se pronunció en América TV sobre los conflictos mediáticos que lo rodean y aseguró que no conocía a Tini cuando Homs estaba embarazada, en 2020. "Estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrada, yo no la conocía a Tini, ella tenía su vida y yo la mía. Cosas que se pueden comprobar, yo no pisé Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera, cada uno tenía que estar encerrado. Camila y yo nos separamos en buenos términos", enunció el futbolista que habría sido cuestionado por Scaloni debido a la gran exposición a la que se sometió tras su romance con Stoessel.