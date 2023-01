El grito desde afuera que enloqueció a los participantes de Gran Hermano

Un grupo de fanáticos le gritó a los participantes de Gran Hermano fuera de la casa y provocó la molestia de muchos. Qué fue lo que gritaron y las consecuencias que trajo en el reality de Telefe.

En las afueras de la casa de Gran Hermano siguen escuchándose gritos por parte de los fanáticos del programa. Y, por supuesto, como los participantes están hace más de dos meses y medio encerrados se oye absolutamente todo. Tal es así que en las últimas horas, varios de los jugadores enloquecieron con lo que les gritaron.

Pese a los intentos por parte de la producción de Telefe por evitar que se filtre información desde afuera de la casa, en la jornada del pasado martes lunes 2 de enero se escuchó "Romina, te amo", por parte de una mujer. Y luego otro comentario: "El Conejo te quiere votar".

Frente a esto, Julieta Poggio le dijo a Daniela y a Maxi lo que escuchó: "El Conejo te quiere dar". Y Maxi reaccionó: "Miralo vos al Cone, no pasaron ni tres días", en referencia a la reciente eliminación de la pareja, Coti Romero, en GH. Un rato después, la música frenó y otro grito se escuchó: "Romina, el Conejo es un traidor".

Molesto por la situación, Maxi se preguntó: "¿A qué le llaman ‘traición’? Somos todos jugadores, qué traición". Y Alexis agregó: "La voy a votar las veces que tenga ganas". Finalmente, su compañero declaró: "Me da bronca que haya ganado tanto terreno en el juego". "Además mirá si no la voy a poder votar, como si estuviera jugando con ella. Mirá si se cree que porque plancha, cocina, no se puede nominar", concluyó "Conejo".

Como consecuencia de lo sucedido, Gran Hermano le pidió a los jugadores del programa que cambien la batería de los micrófonos para que ingresen nuevamente a la casa y no puedan escuchar más los gritos.

Coti Romero apuntó contra Laura Ubfal en Telefe

Coti Romero la reciente eliminada de Gran Hermano 2022 (Telefe), mantuvo un tenso ida y vuelta con Laura Ubfal, una de las panelistas del debate, mientras discutían sobre su desempeño en el reality. Fiel a su carácter, la participante no toleró las interrupciones que la panelista tuvo y la frenó en seco.

Todo comenzó cuando la panelista acusó a Coti de haber representado "lo peor de las mujeres" debido a sus actitudes, a sus celos y a las traiciones que les hizo a sus compañeras. "¿Sabés qué pasa, Coti? Tenés 20 años y no tenés una formación que te haga entender ciertas situaciones, sos chiquita. Para mí, en la casa, y espero que cambies porque sos muy chica, representaste a lo peor de las mujeres. Cuando yo dije 'celosa, envidiosa, falsa', representaste todo eso feo de las mujeres", le señaló.

"A ver, hay que estar ahí, eh. Hay que estar adentro de la casa. No podés decir una cosa de repente cuando vos no estuviste, primero eso. No me di cuenta y pido disculpas si es que se vio de esta manera, pero yo siento que lo que vine a hacer a esta casa fue a jugar. Yo jugué", se justificó Coti.

"No, pero los caprichos...", la interrumpió Ubfal. "Yo te dejé hablar a vos, así que dejame hablar a mí. No, no son caprichos", le remarcó la exparticipante. Acto seguido, se armó un griterío tan grande en el set que Santiago del Moro intervino y le dio la palabra a Coti para que terminara de hablar.

Sobre el tema de la edad, la joven opinó que el desempeño en Gran Hermano no pasa por la edad que tienen los participantes, sino por las experiencias que cada uno tuvo. "Yo viví menos que 'Alfa', pero en algunas cosas quizás él tenga más experiencia pero yo teniendo 20 años sabía separar las cosas entre jugador y persona. Y la persona que era dentro de la casa no es quién soy afuera", concluyó. Miles de usuarios en las redes sociales felicitaron a la joven por haberle callado la boca a la panelista, mientras muchos otros festejaron su salida de la casa.