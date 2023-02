El gesto que Marcos intentó ocultar en Gran Hermano: el video que impactó en la TV

Marcos Ginocchio realizó un particular gesto que intentó ocultar en plena gala de eliminación de Gran Hermano. El video del momento que no pasó desapercibido en la pantalla de Telefe.

En Gran Hermano se presentó una situación muy particular. Durante la gala de eliminación del pasado domingo 5 de febrero, Marcos Ginocchio protagonizó un gesto que trató de ocultar justo cuando Santiago del Moro realizaba la conducción del programa emitido por Telefe.

"Sean solidarios con los que no están. ¿Extrañan a alguno o no? ¿Tienen ganas de que vuelva alguno?", consultó el conductor en referencia a si a los jugadores les gustaría que vuelvan a ingresar participantes eliminados a la casa de GH. Y Walter "Alfa" Santiago respondió rápidamente: "No. Que vuelva, ninguno, pero extrañar a todos... los extrañamos, pero que no vuelvan".

Lo curioso es que, en medio de la charla, Marcos se hizo la señal de la cruz de una manera extraña: como si tratara de ocultarse para que los televidentes no se dieran cuenta de que es religioso. Esta escena fue resaltada por diversos usuarios en las redes sociales.

Marcos Ginocchio se hizo la señal de la cruz, a escondidas, en Gran Hermano.

Lo cierto es que no es la primera vez que Marcos se persigna a escondidas de las cámaras de televisión. Anteriormente se lo ha visto, en otras oportunidades, en los minutos previos a compartir una cena con el resto de los compañeros de Gran Hermano.

Los gritos desde afuera de la casa que alteraron a los participantes de Gran Hermano

Todo sucedió en horas de la tarde y de la noche, cuando los jugadores de Gran Hermano se encontraban tomando sol y también disfrutando del día en la pileta. En dicho momento, un grupo de fanáticos se acercó a las inmediaciones del hogar para lanzar gritos a favor o en contra de los participantes.

Los gritos que se escucharon desde afuera de la casa de Gran Hermano

"Julieta, Nacho te votó". "Nacho, vas a la final. Te amamos". "Primo, la gente te ama. Primo, te amo... Primo, a la final".

Las repercusiones tras los gritos que se escucharon fuera de la casa de Gran Hermano

Tiempo después de escuchar el grito sobre el voto de Nacho, Julieta Poggio trató de analizar la situación con Daniela Celis en uno de los cuartos de la casa de GH. "No me duele como me dolería de ustedes, obviamente, pero me dolería menos de Lu ("La Tora") o de Cami (Lattanzio) y del Primo (Marcos)", sostuvo, un poco angustiada.

Por otro lado, y luego de escuchar un grito en favor de Nacho, Lucila "La Tora" Villar se alegró y abrazó fuertemente al joven por haber recibido el cariño de un grupo de fanáticos. Mientras tanto, el ex futbolista de Ferro Carril Oeste y Comunicaciones mostró una leve sonrisa.

Finalmente, el grito para Marcos lo sorprendió por completo. Camila Lattanzio se acercó a la pileta para comentarle lo que escuchó con Romina y otras integrantes de la casa de GH y el salteño se mostró asombrado. "¿Gritaron desde afuera? ¿Y qué estaban haciendo ustedes?", reaccionó Ginocchio, con curiosidad. "Estábamos haciéndonos unas cosas en el pelo".