El gesto que Marcos intentó ocultar en Gran Hermano: "Vergüenza"

Marcos Ginocchio fue descubierto haciendo un gesto que trató de ocultar en la casa de Gran Hermano. El video del incómodo momento en la transmisión de Telefe.

Marcos Ginocchio protagonizó un momento muy incómodo en Gran Hermano. En la transmisión del pasado sábado 26 de noviembre, diversos usuarios advirtieron que el participante trató de ocultar un gesto justo cuando comía al lado de Julieta Poggio y en las redes sociales se armó un gran revuelo.

A través de Twitter, el usuario @hornyxtired se dio cuenta de que Marcos se suele hacer la señal de la cruz a escondidas para evitar que sus compañeros y las cámaras de TV lo vean. "Me da tristeza que cuando Marcos se persigna antes de comer tenga que hacerlo de manera disimulada", indicó el internauta.

"Nadie debería tener vergüenza de expresar lo que cree, especialmente si es algo tan puro como la fe en Dios", agregó el usuario. Lo cierto es que no es la primera vez que Marcos se persigna a escondidas. También lo suele hacer antes de irse a dormir y en momentos en los que reza en soledad.

Marcos Ginocchio haciéndose la señal de la cruz en Gran Hermano.

Las reacciones de las redes tras el gesto que Marcos intentó ocultar en Gran Hermano

Julieta se mostró incómoda con Marcos en Gran Hermano

Julieta Poggio se mostró muy incómoda por una situación que vivió con Marcos en Gran Hermano y se lo hizo saber a Daniela, que en las últimas horas empezó un noviazgo con Thiago. "Me molesta", se sinceró la joven participante, que en hace unos días reconoció que extraña mucho a su novio.

Desde hace varias semanas, varios participantes de Gran Hermano bromean con la posibilidad de que Julieta engañe a su novio pese a que prometió que no lo haría. El apuntado para hacerlo es nada menos que Marcos, quien se mostró más que dispuesto a estar con la bailarina en distintas oportunidades.

Lejos de hacerse la desentendida, Julieta dialogó con Daniela y le expresó su incomodidad ante estas situaciones. "¿Viste con lo que me jodían ayer?", le consultó, mientras barría la cocina, "Disney" a su compañera. Ante la pregunta de Daniela sobre qué hablaba, Julieta agregó: "No quiero repetir. No me gusta".

"¿Con el 'Primo'? ¿Eso era?", replicó la participante de 26 años, que en las últimas horas comenzó una relación con Thiago. Entonces Julieta reconoció la incomodidad que siente cada vez que hacen esa clase de chistes: "Me molesta. ¿Por qué me joden con eso?".