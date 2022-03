El fuerte motivo por el que Tomás Dente dejó la tele: "Estuve medicado"

El periodista se abocará a un programa alejado de los chimentos tras un tiempo fuera de la televisión. Tomás Dente contó por qué ya no disfrutaba de su trabajo.

Tomás Dente reveló los motivos de salud por lo que decidió alejarse de su trabajo en la televisión. El periodista dejó en claro que se trató de un tema de salud que lo obligó a salir de la exposición diaria a nivel masivo por problemas emocionales.

"La verdad es que hasta hace poco era lleno de propuestas laborales mi presente y yo estuve muy mal el último tiempo", comenzó su descargo Dente, periodista que se ha desempeñado como panelista en una larga lista de programas de espectáculos y chimentos desde hace más de quince años. "La pasaba mal por mi trabajo durante los últimos tres años de mi vida y eso afectó severamente mi salud", agregó.

El hermano mayor del artista de comedia musical Fernando Dente se expresó sobre lo arduo que era luchar contra su propia mente en sus últimos tiempos en la TV: "Eso no me pasaba al principio de mi carrera, era más irreverente y entrando más en la adultez sentí que no me hacía bien".

"Fue un dilema existencial porque también uno tiene que comer, yo me sentía mal y no me sentía en mis aguas, llegaba a casa muy angustiado y venía replanteando el hecho de continuar haciendo esto", sumó Dente sobre las dicotomías que le generó esa realidad. Y soltó: "Es muy difícil salir del mundo del chimento y para mí este año fue bisagra, yo necesitaba desempeñarme en otro rol".

Tomás dio a conocer que se replanteó si realmente quería seguir hablando de la vida privada de los famosos, ya que eso generaba una contradicción con quien era él en su vida personal. "A mí me chupa un huevo lo que haga la gente, me empecé a sentir mal, sentir palpitaciones y ataques de pánico, me empecé a sentir triste", expresó al respecto.

El nuevo proyecto televisivo de Tomás Dente

El periodista será conductor de La Tarde del Nueve, junto con Pía Slapka, los fines de semana en El Nueve. "La novedad es volver a contenidos amigables, que es lo que falta en la tele de hoy. Contenidos más sanos, más saludables" pronunció Dente en diálogo con Teleshow sobre cuán distanciada es la premisa de este ciclo en comparación con los programas de chimentos en los que trabajaba. Y sumó una reflexión a nivel social: "Después de la pandemia, está claro que la gente quiere ver contenidos más agradables y menos belicosos".