La reacción homofóbica de los fans de Fernando Dente: “Es muy raro”

El artista se expresó en un reportaje sobre la impresión de sus seguidores de redes cada vez que publica fotos con su novio.

El actor y cantante Fernando Dente se explayó en una reciente entrevista sobre cómo su público reacciona ante las fotos que publica en sus redes sociales junto a su novio. Si bien el artista aseguró que los tiempos han cambiado y las personas tienen otra apertura mental, hay muchos cibernautas que le han reclamado de manera indirecta el hecho de haber publicado imágenes con su pareja.

“La verdad es que yo soy parte de esa generación a la que le dijeron que lo privado era privado. Al principio le pedía a los medios que no me preguntaran del tema, más que nada, por mi familia. Yo tengo 33 y Nico 27 y aunque no hay mucha diferencia, sí hay un mini salto generacional. Con él aprendí a hablar más libremente sobre esos temas en los que por ahí, tenía prejuicios”, expresó Dente en Los Ángeles de la Mañana, en alusión a cómo ha influido su novio, Nicolás Dipace, en su salida del closet.

Más tarde, la estrella de la comedia musical porteña se refirió a las reacciones detractores que ha sufrido tras mostrarse con su pareja en sus publicaciones y lanzó: “Cada vez que subimos fotos juntos a las redes, se nos van los seguidores... es muy raro, pero pasa”. De esa manera, el actor no dejó dudas de que aún existen muchas personas con pensamientos homofóbicos, a pesar de los cambios de paradigma sociales que se dieron en los últimos tiempos.

Por último, el ex participante de Bailando por un sueño se explayó sobre cómo lleva la relación con su pareja, con quien sale desde hace más de un año. "Los fines de semana estamos casi 24 horas juntos pero después, en la semana, cada uno se va a su casa y tiene sus cosas. Por eso no nos cansamos”, relató sobre la dinámica que mantiene con Dipace para que el vínculo se torne llevadero.

Su salida del closet

“Desde que decidí empezar a ser honesto con mis sentimientos, en mi vida personal nunca mentí ni tapé ni nada parecido con el tema. Pero en el ámbito público no fue siempre así. Hoy me empieza a hacer ruido que mi elección sexual también quede encerrada ahí, cuando no hay nada que proteger o resguardar en quien soy”, comenzó el relato que Dente publicó en 2018, cuando se animó a asumirse como gay ante el público. Y siguió: “Por si no se entiende, ¡soy gay! Creo que ya todos lo sabían y si no, ¡ahora lo saben! Y estoy muy orgulloso de ser quien soy, porque es el resultado de aceptar mis sentimientos y mis deseos”.