El fuerte accidente de Hoppe en la casa de Cubero y Viviconte: "Cuidado"

El productor de televisión vivió un incómodo momento en la casa de Fabián Cubero y Mica Viciconte. Federico Hoppe y Macarena Rinaldi fueron a cenar a la casa de su pareja amiga.

Federico Hoppe fue protagonista de un gracioso e incómodo momento en la casa de Micaela Viciconte y Fabián Cubero. El histórico productor de ShowMatch se encontraba en medio de un juego electrónico y casi rompe parte del hogar de la famosa pareja.

La pareja de Macarena Rinaldi estaba compenetrado en un juego de realidad virtual para el que se había puesto un visor que solo le permitía ver lo que ocurría en la pantalla y lo aislaba completamente del ambiente donde se encontraba: la casa de Cubero y Viciconte. Hoppe empezó a tirar trompadas al aire con movimientos bruscos porque el juego lo requirió y, sin darse cuenta, en un momento le pegó una piña a un adorno que la pareja tenía colgado en la pared.

"¡Uy, mi amor!", soltó Rinaldi. Y el compañero de Marcelo Tinelli y Pablo "El Chato" Prada agregó: "¿A qué le pegué?". Por su parte, Mica Viciconte gritó: "¡Cuidado!", preocupada por el adorno de su living. Previamente las parejas se habían mostrado muy divertidas mientras veían el filme Top Gun: Maverick, protagonizado por Tom Cruise.

La pelea entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte

Nicole Neumann y Fabián Cubero se lanzaron algunos dardos en las redes después de la disputa que hubo entre la modelo y Viciconte por un video de una de las hijas del futbolista y su ex. "No, no estoy al tanto. Llegado el momento de viajar al exterior tendré que chequear. Si es así, qué le hace una mancha más al tigre", soltó Neumann cuando fue consultada por la supuesta revocación del permiso que Cubero a sus hijas para que puedan viajar con su madre.

"No me hago ideas de lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución. Yo solo te puedo hablar de mí. Es difícil hablar del otro. Acá el tema no son mis sentimientos, son los hechos. Y los hechos hablan por sí solos", agregó la conductora de televisión. Neumann hizo un picante posteo después de dar esas declaraciones: "Las cosas no son siempre como parecen. El ciervo no está cruzando la carretera. La carretera está cruzando el bosque".

Cubero al mismo tiempo publicó una imagen que rezaba una frase lapidaria y muchos lo adjudicaron como un mensaje a su ex: "La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad, si no solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo con discusiones que no tienen sentido".