Mica Viciconte hizo una humillante revelación sobre Federico Hoppe, productor de ShowMatch: "No sé si puedo contarlo"

¡Sorpresivo testimonio! Mica Viciconte expuso a Federico Hoppe, productor de ShowMatch, y lo dejó muy mal parado con una revelación.

En la edición del pasado miércoles por la noche, Mica Viciconte debió bailar junto a su pareja Lio Ferro en ShowMatch. Y antes de realizar su participación, la participante le confesó a Marcelo Tinelli una situación que dejó muy mal parado a Federico Hoppe, productor del programa emitido por El Trece. Durante la transmisión, se vivió un momento muy incómodo...

Viciconte y Lio Ferro ya estaban listos para bailar. En cambio, Tinelli tenía intenciones de conversar un poco. Tal es así que el conductor le consultó a la modelo cómo lleva su relación con Fabián Cubero, ex jugador de Vélez con el que hace varios años está en pareja: "¿Cómo le va tanto tiempo a la señora de Cubero? Cuatro años ya, ¿no?". "Cuatro años, sí, quién diría cuatro años", respondió la joven.

El presentador de ShowMatch intentó indagar un poco en qué anda la relación y le consultó: "¿Casamiento no?". Y Mica Viciconte resaltó: "No, no quiero". Luego, Marcelo opinó: "Se nota que se llevan bien. Él me cae muy bien. A vos no te conozco tanto, pero veo que tienen una linda pareja. Se llevan muy bien".

Micaela Viciconte hizo una revelación que dejó muy mal parado a Federico Hoppe, en ShowMatch.

Luego de aquel ida y vuelta, Tinelli se mostró sorprendido por la foto en la que Macarena Rinaldi -novia de Hoppe- le comentó: "Maca Rinaldi, la mujer de Fede Hoppe, le pone: 'Lindos'. ¿Son amigos y salen a comer?". Por lo tanto, Mica reconoció: "Sí, ha venido a comer a mi casa y nosotros también fuimos a comer a su casa, lo que pasa es que Hoppe no cocina".

La revelación de Mica Viciconte que dejó muy mal parado a Hoppe en ShowMatch

Marcelo Tinelli se mostró sorprendido al enterarse que Federico Hoppe suele juntarse a comer con Mica Viciconte y Fabián Cubero: "¿A su casa va a comer?". Y confesó: "A mi casa, Hoppe no ha venido nunca, salvo el otro día a reunión de producción". Luego, y señalando al productor, expresó: "Se pone colorado, pero sí, es verdad. A su casa invitó alguna vez a comer, pero si no usted no viene".

Tras la indignación del conductor, Mica reveló un detalle humillante de lo que hizo Hoppe hace poco tiempo: "No sé si puedo contarlo, pero la otra vez invitó a Fabián y a nosotros a comer. Estaban Maca y todos, todo divino... y le dice a Fabián: 'Ahí tenés la parrilla, yo compré toda la carne'. Y Fabián tuvo que hacer el fuego, el asado, todo... y Hoppe no hizo un carajo".

Tinelli volvió a reaccionar y sostuvo: "El asado se lo dejó al invitado, tremendo".