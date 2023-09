El filoso dardo de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro y Flor Vigna: "No"

La expareja de Luciano Castro le lanzó un picante dardo a Flor Vigna, remarcando el distanciamiento que mantienen.

Sabrina Rojas volvió a la televisión y lanzó un filoso dardo hacia Flor Vigna, la novia de su expareja Luciano Castro, de quien está distanciada pese a haber compartido momentos de camaradería en el pasado. "No se lo entregué", sentenció la mediática poniendo un límite a la bailarina.

"Siempre me agarran. Yo me presto un poquito...", bromeó Sabrina Rojas en el estudio de Intrusos (América TV) días atrás, antes de meterse de lleno en las preguntas sobre su vínculo con la actual novia de su ex, el actor y galán de telenovelas Luciano Castro. "No hay parentesco entre Flor y yo. Tenemos algo en común, que su actual es mi ex. No tengo un vínculo con Flor, cotidiano, diario, ni nada. Mis hijos no la ven muy seguido, pero el vínculo es distinto", subrayó Rojas, que desde hace un tiempo está distanciada de Vigna (con quien tuvo buena onda en el pasado reciente), por motivos que aún no trascendieron a la prensa.

En ese momento, la panelista Karina Iavícoli aprovechó para disparar: "Igual estuviste bravita cuando dijiste 'yo ya lo usé cuando estaba 10 puntos y ahora te dejo lo que sobra". Luego de un ida y vuelta de miradas y risas incómodas, la novia del "Tucu" López sentenció: "Yo no dejo lo que sobra a nadie, porque no se lo entregué ni nada. Fue un chiste, que lo puedo hacer porque tengo un novio en casa muy seguro de él".

Aunque aprovechó para zanjar la polémica por sus declaraciones y poner un freno a los rumores de pelea, terminó de referirse al tema con un comentario picante sobre su pasado con Luciano Castro, generando las risas de todo el equipo de Florencia de la V: "Ella tiene humor... y en definitiva es lo que considero: lo conocí con 33 años, en su mejor momento".

La advertencia de Sabrina Rojas al Tucu tras su reconciliación: "No doy más la cara"

En agosto Rojas habló de su relación con el locutor tucumano pero reveló la forma en que ahora quiere exponer públicamente su vínculo. "Estamos bien hace un tiempo largo. A veces, cuando suceden cosas, yo aprendí a tomar distancia, que cada uno se arregle su problema. No doy más la cara por nadie", empezó por revelar Sabrina en Intrusos.

Luego, añadió, contundente: "Eso es lo que aprendí en este tiempo. En otro momento, tal vez hubiese salido yo a hablar y contar y justificar. Pero aprendí que no, a tomar distancia de lo que no me sucede a mí sino al otro y cuando todo se arregle empezamos de nuevo".