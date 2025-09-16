Un nuevo móvil que salió mal para Trebucq en LN+.

Javier Milei llevó a cabo, durante la noche de este último lunes 15 de septiembre, una cadena nacional en la cual dejó en claro varios de los puntos más importantes de presupuesto que se presentará para 2026. En la misma hizo, hasta el hartazgo, énfasis en la importancia del equilibrio fiscal y que "lo peor ya pasó", augurando un mejor porvenir para la Argentina.

Con el eje puesto en el mensaje grabado por el Presidente, desde LN+ decidieron realizar este martes un móvil en Lomas de Zamora, con la conducción de Esteban Trebucq. La intención era mostrar el apoyo de la gente a lo expresado por el primer mandatario, aunque nada salió como esperaba. En criollo, la tortilla se le dio vuelta.

Trebucq y un móvil de LN+ que salió mal

La movilera se acercó a una vecina de la mencionada localidad bonaerense y le consultó si había sintonizado el discurso del jefe de estado, a lo que respondió con sorna: "No, ¿vos me estás hablando en serio?". "no pierdo tiempo en eso, porque la verdad me hace mal. Para mí nos toma el pelo, pero mal", aseveró la mujer.

Respecto a si creía que, efectivamente, la etapa más dura ya había quedado atrás, señaló: "Para él habrá pasado, para nosotros me parece que no. ¿Viste lo que le hacen a la gente con discapacidad? Yo tengo un hermano con discapacidad. ¿Y lo de la gente del Garrahan? Es una paparruchada, que querés que te diga". Seguido a ello, mencionó: "Tuve que ir a votar porque tuve que ir a votar, igual lo que había tampoco me servía. Todos nos tenemos que dar cuenta, tenemos que salir todos a la calle, no solo la gente que sale el miércoles. Tendríamos que ser mucho más solidarios".

Javier Milei hablando en cadena nacional, este último lunes 15 de septiembre.

Allí fue cuando la trabajadora de prensa, instada por Trebucq, preguntó a qué habría que salir a la calle. "Protestar, realmente protestar, la que hay no nos sirve a todos. Me da mucha lástima ver lo de los miércoles, la gente a la que lastiman. ¿Por qué no pueden salir a protestar?, ¿para eso hay plata?, ¿para mandar a los policías a la calle, gendarmes y todo?", cuestionó.

"¿A vos te parece que una persona que no tiene una pierna y va a pelear por su certificado de discapacidad, tenga que ir en persona y presentar todos los papeles para mostrar que está discapacitada?", concluyó, algo a lo cual el propio Trebucq se sumó. "Claro, es sentido común", acotó.