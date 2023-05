El exabrupto por el que todos se rieron de Wanda Nara en MasterChef: "Comiste"

La conductora de televisión quedó expuesta con un furcio. Wanda Nara soltó una palabra que dejó atónitos a todos los miembros del jurado de Masterchef.

Wanda Nara tuvo un imprevisto error en medio de una emisión de Masterchef y todos los presentes en el estudio de televisión se echaron a reír. Los miembros del jurado del reality show de Telefe le hicieron las correcciones pertinentes a la celebridad de redes, quien se mostró sonrojada por su exabrupto.

"Emilio, yo amo porque vos estás como en tu casa acá. Caminás, vas, venís. Te sobra tiempo, te comiste un ‘ninja’", soltó la expareja de Maxi López ante el nivel de relajación de unos de los participantes de Masterchef. Por supuesto que el concursante y nadie de los presentes logró entender lo que la mamá de cinco hijos quiso decir con su última frase, hasta que entendieron que se refería a un término culinario.

Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis corrigieron de inmediato a la exparticipante de Bailando por un sueño, quien estaba estallada en una carcajada por el error que había cometido. "¡Un knish! ¡Se comió un ninja! Ninjas son otros", soltaron los expertos en gastronomía, también sumergidos en un estado de risas.

El fuerte descargo de Moria Casán sobre Mauro Icardi

"Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor. Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista", comenzó su descargo en Twitter la diva, después de haber tenido un fuerte ida y vuelta en redes con Icardi por unas palabras que ella había dicho en LAM, en alusión a que el joven tendría ganas de estar con otras personas que no son Wanda Nara.

Además, Casán reveló la información que le dieron periodistas de espectáculo: "Fuiste convocado tres veces por la Selección Argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento. Yo solo conocía un poco de tu chisme familiar expuesto por ustedes mismos obscenamente, debido a tu affaire con el agujero asiático, con Cannabis que te mareó".