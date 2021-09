El ex MasterChef que abandona la tele y se suma a Milei: "Una nueva Argentina"

Un participante de MasterChef Celebrity 2 aseguró en sus redes sociales que incursionará en la política de la mano de Milei y disparó contra los "zurdos".

Un polémico ex participante de MasterChef Celebrity 2 reveló en sus redes sociales que dejará la televisión para sumarse a las filas de Javier Milei. La buena elección del controversial representante liberal en las PASO 2021 catapultó su fama y ahora una destacada figura de uno de los programas más vistos de la televisión argentina durante este año aseguró que desembarcará en la política de la mano del economista liberal Javier Milei.

Muchos fueron los famosos que a lo largo de los últimos años llegaron a la política y las recientes PASO no fueron la excepción, ya que Cinthia Fernández y Hernán Piquín, entre otros, buscaron ganarse un lugar en las elecciones 2021 de noviembre próximo. Otra celebridad que reveló en las últimas horas que piensa en desembarcar en la política es un polémico ex MasterChef Celebrity, que también aseguró que dejará la televisión para dedicarse "24/7" a su carrera política.

"Me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, imbéciles. ¿A quién voy a votar? A vos que me estás mirando en la pantalla, imbécil, ¿A quién voy a votar? ¡A Milei, el peluca sape!", comenzó revelando Alex Caniggia en sus historias de Instagram. Fiel a su estilo confrontativo y violento, y al de quien aparentemente será su líder político, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia siguió: "¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de puta? No, ahora cambió todo. Esos zurdos, las ratas quedaron out. Las ratas murieron se les acabó su tiempo, salieron de las cloacas y quedaron todos envenenadas".

"Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo, el peluca Milei", continuó el ex Polémica en el bar, que se fue de sus últimos dos trabajos televisivos en medio de controversia y tensión. Además, Alex Caniggia también contó que dejará la televisión para dedicarse completamente a su nueva carrera política. "Por una Argentina sin pobres, donde los argentinos se puedan comprar lo que quieran, puedan viajar adonde se les cante y tengan una vida hi-society. Por una Argentina como potencia mundial", cerró Caniggia la serie de historias de Instagram en las que arrobó tanto a Alejandro Cipolla, su abogado, como a Javier Milei.

Patricia Bullrich aseguró que "aprecia" a Milei

Javier Milei fue la gran sorpresa de las PASO 2021 gracias a una buena elección en la Ciudad de Buenos Aires, en donde acumuló el 13,66% de los votos, provocando el espanto de muchos y también cierto acercamiento de otras personalidades. Dentro de este último grupo se encuentra Patricia Bullrich, que en declaraciones a La Once Diez reveló que felicitó al economista liberal e inclusive fue más allá al asegurar: "Yo lo aprecio y le tengo simpatía".