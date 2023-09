El ex de Fátima Florez rompió el silencio y dijo lo que todos piensan de Milei: "Nunca"

Norberto Marcos rompió el silencio tras conocerse la polémica foto de Javier Milei y Fátima, su exesposa.

Luego de la polémica foto que se filtró de Fátima Florez y Javier Milei con una acolchado mojado, Norberto Marcos, el ex de la humorista, rompió el silencio. El famoso empresario hizo un fuerte descargo en donde se mostró emocionalmente afectado por el nuevo noviazgo de su exesposa a poco de anunciar su divorcio.

Interceptado por el móvil de A la Tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, Marcos profundizó en esta polémica relación. “Está todo bien, todo tranquilo. La vida continúa. Fátima es una persona grande que sabe lo que hace y todo lo que hizo fue a consciencia. Yo la cuidé mucho, quizá demasiado", empezó por decir sobre la exposición que tuvo el nuevo romance de la humorista.

En este marco, sumó: "El amor se terminó, cuando el amor se acaba no hay nada más que hacer. Yo sigo enamorado. Fueron más de 20 años juntos y ella ahora decidió otra cosa, yo la respeto". Sin embargo, luego se postuló sobre la polémica foto que se viralizó de la pareja y fue contundente: "Yo a esas cosas trato de no verlas porque no la encuentro a Fátima ahí, no la conozco. Me dolió absolutamente todo, sigo llorando por ella".

Por último, Norberto Marcos opinó sobre el tipo de noviazgo que llevan ambos y aseguró que nada va a superar el amor que hubo entre ellos por más de dos décadas. "Lo único que se es que Milei nunca la va a amar como yo", sentenció.

A semanas de confirmar su romance con Javier Milei, Fátima Florez se fue de boca y reveló un detalle íntimo del candidato a Presidente por la Libertad Avanza. Luego de que se filtrara una polémica foto de ellos desde la cama, la humorista brindó una breve entrevista y se le escapó un fuerte comentario.

Este miércoles 13 de septiembre, Florez subió "por error" una foto a sus historias de Instagram en donde se veían las sábanas de su cama completamente mojadas y de fondo aparecía la mano de, supuestamente, Milei. Y aunque si bien la humorista habló con varios periodistas para contar lo que había pasado, no fue hasta la noche que dio declaraciones públicamente. Precisamente, fue a hacer una breve presencia al Bailando 2023 y no pudo escaparle a la pregunta.

Fátima apareció en el estudio para imitar a Marixa Balli pero, una vez que la performance había terminado, Tinelli empezó a profundizar sobre este tema. Entonces, Florez explicó que "estaban tomando té en la cama de ella" y vinieron sus gatos, entonces "saltaron a arriba y le hicieron volcar todo el té". Finalmente, explicó aún en el personaje de Balli: "Fátima quiso mandarle esa foto por privado de Instagram a su mamá, pero se equivocó y la subió a la historia". Poco conforme con estas declaraciones, el conductor quiso ir más allá: "¿Ese brazo peludo que se ve de fondo es de Milei?". Incómoda, Fátima declaró: "Y, si es peludo seguro que si. Si es pelado seguro que no".