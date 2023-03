El escalofriante momento que vivió Zaira Nara en la ruta: "Colgado"

La modelo y conductora de televisión se mostró impactada por el traumático suceso que vivió. Zaira Nara relató con detalles el momento en que debió asistir a alguien con suma urgencia.

Zaira Nara relató un traumático momento que vivió mientras viajaba en auto por una autopista y causó conmoción. La conductora de ciclos como La Cocina del Show y Morfi, todos a la mesa estremeció al recordar el riesgo de muerte que corrieron varias personas en la situación de la que fue parte.

"Yo venía de comer, había ido a un cumpleaños con dos amigas, volvía con una de ellas en el auto y cruzamos el Ramal Tigre. Ella venía concentrada, manejando y yo le digo: ‘Tanu, hay un chico que está cruzando el puente colgado", comenzó su descargo la modelo en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó: “Estaba llegando a la mitad del puente, los autos pasaban por abajo y no lo veían. Si hubiera pasado lo que él tenía intención de hacer, caería encima. Teníamos que hacer algo".

Nara contó que empezó a pensar en la tragedia que podía ocasionarse si ese hombre se tiraba, ya que caería encima de un auto a alta velocidad, y accionó de inmediato: "Se le pusieron a hablar y nosotras no nos podíamos ir, sentíamos que no estaba resuelto habiendo llamado a la policía y nada más. Porque no salía de ahí, seguían charlando y él, mientras hablaba, soltaba una pierna o un brazo y quedaba colgado del alambre, sostenido de un pie".

"Mi amiga le decía: ‘Esta es una situación que no da para que te mates. Vas a terminar lastimándote y va a ser peor. Porque encima ni siquiera vas a lograr tu cometido’", sumó la mamá de Viggo y Malaika Von Plessen.

La contención de Zaira Nara al hombre que quería quitarse la vida

"En ese momento, él levantó la mirada y me dijo ‘¿vos sos Zaira Nara?’ Y yo le digo, sí, le digo ‘yo pasé y te vi y te digo la verdad, no sé, pienso en que seguro tenés familia, seguro alguien te está esperando en tu casa, ¿Cómo viniste hasta acá?'. Y me dice ‘me tomé un colectivo’. Le digo, ‘te tomaste un colectivo para venir hasta acá’", contó Nara sobre el diálogo que tuvo con el hombre. Y siguió: "Y le digo ¿cómo puede ser que no puedas solucionar tu problema? Lo que te dice mi amiga es verdad, ¿Te vas a tirar? Te vas a lastimar, pero no te vas a morir. O sea, después resolvemos el por qué querés morirte, pero te digo que no es por acá".

El hombre entró en razón gracias a las palabras de la modelo que se separó hace algunos meses y, de a poco, bajó salió de la posición en la que estaba hasta estar en un lugar seguro. "Me mató que diga ‘tengo muchas deudas, no las puedo pagar, no tengo trabajo’, su interna, no sé, o sea, no sé, su vida, no sé qué hizo o qué no hizo, pero la realidad es que era un tipo desesperado que llegó a eso. Nunca me había pasado vivir una situación así de alguien se quiera quitar la vida", cerró su descargo la hermana menor de Wanda Nara.

El supuesto conflicto de Paula Cháves y Zaira Nara por la nueva relación de la segunda

El romance de Nara con Facundo Pieres, expareja de Paula, comenzó a provocar rumores de ruptura en la fuerte amistad que la modelo han construido en años. Al respecto, Zaira aseguró: "Soy la madrina de Filipa. Debería ir a Carlos Paz a visitarlos. Tal vez me hago un hueco después de esta temporada acá. Claramente cuando hay una amistad tan profunda, me parece que hay cosas que están en un segundo plano".

Paula Cháves también habló sobre su vínculo con su mejor amiga después de esa relación amorosa, sobre la que opinó Carmen Barbieri, y sostuvo: "Está todo bien, de verdad, hablamos hace dos días, tenemos una relación hace muchos años, es la madrina de Filipa (su hija menor), está todo bien, ya nos vamos a ir acomodando. Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta y no son temas míos en realidad entonces como que prefiero no opinar".