El motivo por el que Carmen Barbieri se enfureció con Zaira Nara: "Un espanto"

La capocómica apuntó contra la hermana menor de Wanda Nara por su nuevo noviazgo. Carmen Barbieri defendió a Paula Chaves tras la confirmación de la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres.

Carmen Barbieri opinó sobre el reciente noviazgo de Zaira Nara con Facundo Pieres, expareja de Paula Chaves, y fulminó a la menor de las Nara por esa actitud. La exjurado de Bailando por un sueño recordó la cercana amistad que las modelos tienen y cuestionó la actitud de Zaira.

"Yo no saldría con el ex de una amiga. No, no. Dios no castiga, pero ojalá que la vida no me castigue porque uno se enamora y el amor no lo podés frenar. A mí nunca me pasó, ni quiero que me pase", comenzó su descargo la actriz y vedette en su ciclo de Cuidad Magazine, Mañanísima. Y cerró: "Me parece un espanto. Un espanto. Perdón, soy antigua".

El exparticipante de Gran Hermano, Mariano Berón, defendió a la modelo y habló de las nuevas maneras de vincularse: "Es muy común eso. En cierto círculo social es común que pasen ese tipo de cosas. Que por una cuestión del destino dos personas que se conocían compartan la pareja. No salen de ese círculo de amistad y hay una cuestión de gustos y de resguardo social".

La reacción de Zaira Nara ante el noviazgo de Paula Chaves y Facundo Pieres

"Está todo más que bien. No quiero decir nada porque después lo leo y digo para qué hablé. Fue hace muchos años, ya está", respondió Chaves cuando Marcela Tauro en Intrusos le preguntó cómo había afectado este noviazgo a su relación de Amistad con Zaira, con quien tiene un vínculo de años y a quien eligió como madrina de su hija menor, Filipa. Y sumó: "Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta y no son temas míos en realidad entonces como que prefiero no opinar".

"Está todo bien, no quiero decir nada porque después me hace mal, no siento que sea un tema mío ni que tenga que opinar de esto", concluyó la modelo, algo molesta por estar envuelta en un escándalo mediático. Pedro Alfonso, presente en el móvil televisivo, socorrió a su esposa y agregó: "Es madrina, es amiga, es vecina y está todo bien".