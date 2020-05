El enojo de Matías Alé con Graciela Alfano por revelar un "trío" con Jorge Ibáñez y la versión de la ex vedette

Graciela Alfano recordó al talentoso diseñador Jorge Ibáñez, cuyo nombre está envuelto en el escándalo por la herencia entre su madre (Mabel) y su hermana (Alejandra), y reveló su pasado amoroso en el que también involucró a Matías Alé. El actor reaccionó y expresó su molestia por la revelación de la modelo.

"Con Jorge fuimos como hermanos, éramos muy cercanos. En un momento conocemos a Matías, yo por mi lado y él por el suyo. Jorge estaba embobado con Matías. Matías estaba embobado conmigo. Fueron tiempos donde yo hablaba mucho con él porque a mí Matías me gustaba y no quería que nuestra relación sufriera", aseguró la ex vedette, en el programa "Confrontados".

Y lanzó: "Hablamos mucho hasta que empiezo mi relación con Matías. Entiéndalo como quieran, fuimos una pareja de a tres, éramos tres personas, desde el afecto y amor que nos teníamos entre todos. Matías, Jorge y yo fuimos un trío inviolable. Íbamos a todos lados juntos. Cada uno que imagine lo que quiera. Creo que Mabel lo decía por esto”.

Lejos de digerir bien su comentario, Matías Alé se comunicó con la producción de El Nueve y dio su versión de los hechos narrados por Alfano. "Nunca tuve un trío ni con Jorge, ni con nadie. Que por favor Graciela no mienta, que aclare así no quedan dudas. Éramos un trío, pero como primos. Nunca tuve nada con el pobre Jorge".

Cuando a Alfano le consultaron por la desmentida de su ex pareja, ella afirmó: "Yo en ningún momento hablé de sexualidad, dije que éramos una pareja de tres".