El enojo de Flor Peña por la violencia machista tras sus picantes tuits: "Hay que vaciarles la cabeza"

Flor Peña mostró todo su enojo por la violencia machista con la que la atacaron por su picante tuit sobre el desempeño de Emiliano Dibu Martínez durante la tanda de penales ante Colombia por las semifinales de la Copa América.

Florencia Peña no suele quedarse callada ante situaciones que la indignan respecto a la violencia machista que se produce no solo en el país sino en todo el mundo. Mientras en su programa hablaban sobre los ataques que sufrió una mujer de La Plata por parte de un hombre con el que tuvo un encuentro ocasional, la conductora se mostró muy molesta por los insultos y críticas que recibió tras sus picantes tuits sobre Emiliano Dibu Martínez, arquero de la selección argentina: "Hay que vaciarles un poquito la cabeza. Ayer puse un tuit hablando del arquero y recibí 200 mil 'puta'".

Las palabras de Dibu Martínez para desconcentrar a los rivales en el encuentro que disputaron Argentina y Colombia por las semifinales de la Copa América rápidamente se convirtieron en tendencia en las redes sociales, principalmente gracias a los usuarios argentinos que alabaron al arquero. Entre los famosos que hicieron mención a Martínez estuvo Flor Peña, que fiel a su estilo picante, disparó divertida: "Si Dibu te habla así en los penales, imaginate en la cam...".

Las respuestas violentas contra la conductora no tardaron en llegar y se repitió mucho una palabra: "Puta". "No se confundan conmigo. Yo no soy puta, soy putísima. #LaPutaAma", levantó el guante Peña ante las miles de respuestas que buscaban insultarla.

Pero el enojo de la conductora no quedó ahí, ya que mientras en Flor de equipo hablaban sobre el accionar violento de un hombre que decidió "escrachar" a una mujer de La Plata con la que había tenido una relación ocasional, pintando el frente de su edificio y prendiéndolo fuego, Flor Peña volvió a apuntar contra quienes quisieron insultarla.

"Está poniendo 'puta del noveno'. Está poniendo el departamento, el piso. Además de un violento, es un idiota", analizó Peña mientras se mostraban imágenes del violento tomadas por una cámara de seguridad. "Y desde un lugar arcaico. Es una palabra que los chicos de hoy no usan, eso de decirles ‘puta’", consideró Nancy Pazos, una afirmación con la que la conductora no coincidió.

"Sí, la usan, mamita. Hay que vaciarles un poquito la cabeza, porque nosotros hablamos de ‘los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes’, y yo ayer puse un tweet hablando del arquero y recibí 200 mil 'puta'", replicó Flor Peña, todavía bastante indignada por la repercusión de su picante tuit. Para cerrar, la actriz y conductora afirmó: "Hay que erradicar esa palabra o que se la fumen, que se la banquen, porque las mujeres hacemos lo que se nos canta el tujes".