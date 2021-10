El durísimo reto de Dolli Irigoyen a Gino en Bake Off: "Que no se repita"

A Dolli Irigoyen no le gustó nada una actitud que tuvo Gino en Bake Off y se lo hizo saber con un duro reto.

Gino Minucci no tuvo una buena noche en Bake Off el jueves y además de perder casi toda su preparación se llevó un fuerte reto por parte de Dolli Irigoyen. El joven de Pérez Millán suele ser el centro de atención en cada emisión de la competencia de pasteleros de Telefe por sus ocurrencias en cada desafío, pero en la devolución del jueves no se pudo salvar del enojo de la reconocida chef, que lo dejó en evidencia y le hizo una durísima advertencia por una repudiable actitud que tuvo.

Con el correr de la competencia, los jurados de Bake Off cada vez son más exigentes con los participantes. Y esta exigencia no se trata solo de las preparaciones que los pasteleros deben presentar en cada jornada sino también cómo se desenvuelven durante los desafíos y las actitudes que toman respecto a los problemas que les pueden ir surgiendo en el calor del momento. Así le ocurrió a Gino Minucci el jueves cuando debió enfrentar al jurado con una preparación que distaba bastante de lo ideal.

El desafío que se le planteó a los participantes fue que elaboraran una mini mesa dulce de casamiento con una torta pequeña incluida. En medio de la preparación, a Gino se le cayeron casi todas las tartas que había hecho, por lo que terminó presentando la mini torta y algunas medias tartas. El joven de Pérez Millán intentó ablandar al jurado entregándoles una estampita de "San Gino" con su cara, pero la ocurrencia no lo salvó del duro reto de Dolli Irigoyen, que se enojó más por una actitud que tuvo que por no haber presentado la totalidad de lo solicitado.

"Te voy a hablar de una actitud tuya que espero que no se repita en la cocina", encaró enojada la reconocida cocinera a Gino Minucci. A continuación, Dolli le explicó que se le había caído la preparación porque estaba "alocotonado". "En un momento dado estaba una máquina, que cuesta muchísimo comprar y tener como lo es una batidora, le pegaste una patada y la máquina se desplazó", siguió la cocinera, visiblemente molesta por la reacción violenta que tuvo Gino, que ya tenía lágrimas en los ojos.

"El Santo Gino te castigó porque no se tratan mal los equipos de cocina, sobre todo cuando no son tuyos", insistió Dolli en su reto haciendo hincapié en el intento del participante de ablandar al jurado. Consiente de su error, Gino le dio la razón a la experimentada cocinera: "Me duele porque no soy así, porque es una vergüenza lo que hice. Eso es una vergüenza, más que presentar cualquier cosa que ya es terrible. Pero no estoy conforme". "Calma, aplomo, concentración y lo vas a lograr", intentó tranquilizarlo Dolli Irigoyen, buscando calmar las aguas y que el reto quede como un consejo a futuro.