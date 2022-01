El drama personal que Silvina Escudero reveló en El Trece: "Pasan cosas"

Silvina Escudero reveló que afronta un calvario personal en El Trece y dejó sorprendido a toda la televisión argentina. Qué es lo que le sucede.

Silvina Escudero decidió romper el silencio y hablar de algo que le ocurre hace un tiempo. La modelo y presentadora de TV compartió el drama personal que sufre en plena transmisión de Nosotros a la Mañana, por El Trece. Allí reveló que padece de una profunda depresión y dio detalles de lo que le pasa.

Todo sucedió a partir de una pregunta que hizo uno de los periodistas del programa que conduce "El Pollo" Álvarez. "Leí en algunas notas en donde decías que estabas un poco bajoneada últimamente. Nos preocupamos... ¿Hay algo que te esté haciendo ruido o te esté generando tristeza?", le consultó a la expanelista de Los Mammones, programa que se emitió hasta fines de 2021 en América TV.

Sin dar vueltas, Silvina decidió abrir su corazón y explicar qué es lo que le sucede: "¿Sabés por qué lo publiqué? Yo tengo un ida y vuelta muy bueno con mis seguidores de Instagram. Muchas veces me dicen: 'A vos porque te va bárbaro y siempre estás feliz, y todo bien...'". Acerca de esto, advirtió que le suceden un montón de situaciones malas pese a la fama que adquirió: "Y no...muchas veces una está bajoneada y también le pasan cosas. Situaciones... desde discutir con una amiga, un trabajo que no sale, extrañar a tu familia o noticias que una se entera".

Silvina Escudero compartió un drama personal.

"Está bueno el mensaje y hay que decir que una no siempre está siempre del todo bien, pero me sigo riendo y trato de atravesar las adversidades de la mejor manera. El mensaje que quiero dejar es que hay que aferrarse a lo bueno que hay y que todos tenemos cosas malas durante el día", añadió Escudero, a modo de reflexión.

En la misma línea, "El Pollo" Álvarez coincidió y acotó: "Está buenísimo esto. Silvina es una figura del espectáculo y tal vez hay gente que pueda llegar a creer que hay seres humanos que no tienen problemas por estar en un pedestal". Y agregó: "Lamentablemente, vos querés naturalizar algo que es normal. Todos tenemos problemas. Vos quisiste normalizar una situación".

La reflexión de Silvina Escudero sobre lo que generan las redes sociales como Instagram

En uno de los tramos de la entrevista, uno de los periodistas de Nosotros a la Mañana expresó: "Hay un país que se llama Instagram, en el que parecería que todo es un paraíso, que comemos bien y todo está bien, y que vamos a lindos lugares y nos pasan cosas buenas. Y eso no refleja lo que pasa en nuestras vidas".

Feliz por la mirada que compartió el panelista, Silvina Escudero coincidió y sostuvo: "Qué importante lo que estás diciendo. Hace poco publiqué algo en mis redes sobre una naranja. La parte naranja está bien redondita y bien naranja; mientras que la de atrás está descascarada, pelada y no se ve. Y lo que puse es que no hay que creer en lo que se muestra en Instagram". "Yo cuando era adolescente no existía Instagram. Pienso en los adolescentes, que quizás miran siempre figuras hermosas, que las mujeres no tienen celulitis, que tienen la cola de una manera o las lolas de otra. Como mujer me atraviesa eso", agregó. Y concluyó: "Seguramente, los adolescentes de ahora entran a Instagram y ven a todos felices, cuando uno quizás está triste".