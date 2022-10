El drama personal de una importante figura de Telefe: "Vivos de milagro"

Un reconocido personaje del canal de la familia habló del accidente doméstico que vivió que casi le cuesta la vida.

Una reconocida figura de Telefe sorprendió al relatar el terrible accidente doméstico que vivió que casi le cuesta la vida. Al aire en La Peña de Morfi, el personaje relató con lujo de detalles la angustiante situación que atravesó por un descuido y aseguró que "está vivo de milagro".

Se trata de Santiago Giorgini, el famoso cocinero que forma parte del programa dominical de música y comida. Según reveló el chef, la situación le sucedió la semana pasada, justo después de volver de La Peña de Morfi. Con gran pesar por lo sucedido, Giorgini concientizó sobre "los descuidos" que pueden derivar en una catástrofe, luego de revelar que se le incendió el lavadero de su casa.

"Fue hace justo una semana, después del programa. Como cada domingo la rutina habitual es volver a mi casa, bañarme y acostarme un rato a descansar después de tantas horas de vivo", reveló el cocinero sobre el día en que se quemó el motor de su secarropas. En medio de este cierre de jornada que se suponía tenía que ser relajante, Santiago vivó en primera persona un terrible accidente: "Estamos vivos de milagro. Me desperté ahogado, de golpe, por el humo que había tomado toda la planta alta. Abro los ojos y no veo nada, estaba ciego, ciego".

En ese sentido, Giorgini añadió sobre el dramático momento: "Las ventanas estaban tapadas y me desesperé. Bajé como puede, entre los gritos de mi esposa. Hago dos escalones y escucho el escrepitar del plástico ardiendo". Afortunadamente, la situación pudo ser controlada a tiempo y no hubo mayores daños. "El capitán de bomberos de la policía me dijo 'pelado, estás vivo de pedo'".

Por último, el cocinero de Telefe enfatizó en la importancia de estar atento a los electrodomésticos y tratar de manejarlos cuando uno pueda estar al pendiente. "Quiero concientizar a todos, uno deja el lavarropas o secarropas funcionando, y se va a hacer otras cosas".

Crisis en Telefe: levantan un éxito para poner un programa repetido

La gerencia de programación de Telefe se mostró firme con respecto a su grilla de programación y bajó a Genesis, la novela bíblica que había causado furor en los televidentes. Por tal motivo, tomaron la decisión de reemplazar el espacio con la repetición de un exitoso ciclo.

En plena caída del rating tras el final de La Voz Argentina, Telefe decidió levantar Genesis para poner una edición del año 2021 de Pasapalabra, el programa conducido por Iván De Pineda. Esta postura rige para el viernes 30 de septiembre a las 21.45 horas, y se desconoce si de cara a los próximos días será de la misma manera.

Allí se podrá ver el programa especial con varios invitados conocidos: "El Mono" de Kapanga; Fernando Carlos; Radagast; Martín Garabal; Sol Pérez; y "La China" Ansa. Cabe recordar que Telefe no vive sus mejores días, dado que la apuesta de Quien es la máscara de Natalia Oreiro para competirle a El Trece no es fructífera.

La información fue revelada por el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez. De esta manera, el canal reaccionó frente a esta situación en la antesala del estreno de Gran Hermano, el reality show que se emitió por última vez durante el año 2016, cuyo ganador fue Luifa Galesio.