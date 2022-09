El drama de salud de la hija de Darío Barassi: “Como el orto”

Darío Barassi brindó detalles sobre el estado de salud de Inés, su hija recién nacida, quien permanece internada.

Darío Barassi se está ausentando de 100 Argentinos Dicen (El Trece) debido a la salud de su hija bebé, Inés, quien debió ser internada de urgencia por causas que hasta ahora no habían sido reveladas.

En su descargo, el reconocido conductor se quejó de los titulares que varios portales de noticias sacaron en relación a esta difícil situación. Además, brindó detalles sobre la salud de la niña para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

"Bueno, ni en pedo iba a aparecer en redes para clarificar ni contar nada porque es un momento muy personal el que estoy viviendo. Pero atento a que veo titulares que me desquician, sobre todo vinculados a la salud de mi hija, o mi futuro laboral, aparezco mínimamente por acá, porque hasta que no esté en mi casa con mis dos hijas no quiero ni aparecer por acá, quiero estar tranquilo y en paz", comenzó Barassi.

Asimismo, contó que la bebé tiene "una infección viral" y que "tiene un poquito de reflujo, que es lo que tienen todos los chicos". "No es ni mucho más ni mucho menos que eso. Fue intenso, angustiante, la pasamos como el orto todos, obvio que sí. Pero mi hija está totalmente fuera de peligro desde hace varios días", sumó el periodista.

Sin embargo, como es "una bebita muy chiquita, de 30 días hay que hacerle 10.000 estudios, ya que por protocolo se estudia e intensifica todo". "Eso es lo que nos demora en la internación. Cuando esté más tranquilo contaré un poquitito más, lo que sea necesario", continuó Darío.

En cuanto a 100 Argentinos Dicen, Barassi le agradeció a la productora Boxfish y a El Trece por haberlo ayudado durante este momento. "Se graba con pocos días de antelación, así que el capo de 'Chino' Leunis salió a bancarme. Leí una nota de que era el programa con más reemplazos, así que aparentemente Barassi es un poco rompehuevos", bromeó.

El nacimiento de Inés, la segunda bebé de Darío Barassi

El 10 de agosto de 2022, Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión le dieron la bienvenida a Inés, su segunda hija. "Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana", anunció el conductor en sus redes sociales.

Y cerró: "Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran. Muy parecida a su hermana mayor que hoy la vino a conocer. Hoy en especial a vos Ine… que con tus más de 3 kilos acabas de llenar el mundo de amor, meconio y luz. Bienvenida, amor".