El drama de Leo García tras escaparse del Hotel de los Famosos: "Me sentí acosado"

Leo García reveló la verdadera razón por la que se escapó del Hotel de los Famosos. El musico explicó los motivos y causó conmoción entre los televidentes de El Trece.

Leo García sorprendió al retirarse de forma completamente abrupta de El Hotel de los Famosos, el nuevo reality conducido por "Pampita". Este nuevo programa sigue el formato del histórico reality Gran Hermano a diferencia de que es protagonizado por figuras de la farándula, razón por la cual el canal tiene altas expectativas de rating. En este contexto, el cantante generó un enorme revuelo al bajarse del proyecto de forma inesperada.

El músico estuvo formando parte del reality apenas una semana. En uno de los últimos episodios había protagonizado una fuerte pelea con uno de sus compañeros participantes, Martín Salwe. Como no pudo tolerar más la situación, se terminó escapando y, como consecuencia, quedó afuera de la competencia. Sin embargo, asegura que no se arrepiente de haber tomado esta decisión.

Según explicó Leo García en diálogo con Fede Bal por el ciclo radial Gente Como Uno (FM 107.5), se sintió tan incómodo por esta situación que no se arrepiente de haberse ido. "Estoy muy contento porque me escapé... en realidad lo que yo hice es algo que nadie hizo en un reality, que es escaparse”, expresó. En este sentido, explicó que nunca antes había vivido la experiencia de trabajar en un formato así y que su mayor error fue haber entrado en primera instancia. “Creo que en realidad me equivoqué al haber ido, por eso me escapé”, reflexionó.

Qué pasó entre Leo García y Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

Leo García aseguró haberse sentido acosado por Martín Salwe durante su corta estadía en el reality. Según contó, el locutor se le acercó en reiteradas ocasiones a decirle cosas fuera de lugar que lo hicieron sentir muy incómodo. “Lo que sucedió, sucedió de verdad. Yo me sentí mal. Me dijo que me quería hacer el amor por una noche. De movida me sentí acosado. Yo no fui de levante al programa”, soltó García.

Leo García estuvo muy poco tiempo en El Hotel de los Famosos.

“Era un acoso constante. Me tiraba ‘Mirá qué lindo que soy, esta noche te voy a cog... O me tiraba ‘¿Sos activo o pasivo?' y es incómodo que te traten así en la televisión”, agregó. Sobre Salwe, también dijo que se metía en las camas de varios participantes y que tiene “una actitud de querer agradar todo el tiempo, de seducir todo el tiempo”. “Para mí ya es parte del pasado. Pero en estas épocas hay que pensar muy bien lo que se va a decir, y más siendo un comunicador social como lo es Salwe”, cerró.