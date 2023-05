El doloroso dato que reveló Benjamín Vicuña sobre su hija Blanca: "Sacudió"

El actor chileno dio a conocer su vínculo con las pertenencias de Blanca. La hija de Benjamín Vicuña y Pampita falleció en 2012.

Benjamín Vicuña habló sobre su duelo por el fallecimiento de su hija Blanca y dio a conocer un nuevo detalle al respecto. El actor de tiras como Don Juan y su Bella Dama y Argentina, Tierra de Amor y Venganza reveló cuán duro fue la etapa de dejar ir los objetos de la niña.

"La extrañaba salvajemente. Me dolía el cuerpo de tanto extrañarla. Pero ya no estaba en esas cosas. Mucha gente se queda con la ropa de la persona que ya no está. Otros la regalan rápido porque retenerla por ahí les resulta insoportable, les marca aún más la ausencia", comenzó su descargo Vicuña, conmovido por el vacío que dejó la niña, en su libro Blanca, la niña que quería volar.

Benjamín aseguró que no hay fórmula que esté bien o mal cuando se trata de este tipo de duelos. Y sumó: "Cada uno lo transita como puede. Varios años después vi un capítulo de la serie Black Mirror, en la que la protagonista pierde abruptamente a su novio y decide adquirir un humanoide artificial para reemplazarlo. La réplica no sólo es físicamente igual a su novio muerto, sino que además tiene todos sus recuerdos. Y un software que posibilita que diga lo que debe decir. Habla como él, sabe acerca de su vida, es un clon perfecto".

"Verla me sacudió porque el disparador de la historia era absolutamente humano. Refiere a la necesidad de buscar a alguien que sustituya a esa persona que amábamos y murió, al menos para recuperar lo básico, para volver a tocar esa mano, sentir ese calor o recibir una respuesta", continuó en alusión a la ficción de Netflix. Y cerró: "¿Cuántas veces vamos al WhatsApp a escuchar un audio o una conversación del pasado? Cuando alguien muere, quienes quedan valoran esa voz que permanece ahí grabada como un tesoro. Ese androide o replicante de la serie tenía mucho sentido porque ese sentimiento que te provoca la muerte, el fuego que uno siente cuando extraña, cuando el cuerpo extraña, es insoportable y no hay modo de aliviarlo".

El emotivo posteo de Benjamín Vicuña sobre su hija Blanca

"Esta fecha quedó grabada en mi memoria, en mi piel y en la piel de la gente que amo. Esta fecha fue definitivamente un antes y un después en nuestras vidas", escribió el actor chileno en una de sus publicaciones de Instagram, a diez años del fallecimiento de su hija. Y agregó: "Una fecha con la que jamás podré reconciliarme. Una fecha de mierda que eligió Dios para llevarse al primer gran amor de mi vida. Una fecha en la que ya nada me parece casual. Los septiembres grises cobran sentido".