El desgarrador relato del esposo de Lía Crucet a tres meses de su muerte: "Son dolorosos".

Hace ya tres meses que Lía Crucet falleció luego de luchar contra el cáncer del pulmón. Durante todo ese tiempo, la familia había decidido mantener un bajo perfil al respecto y pasar el momento de dolor en privado, pero ahora Tony Salatino, quien fue el esposo de la cantante, abrió su corazón y reveló cómo pasa este particular momento.

Salatino fue entrevistado por Luis Ventura para su ciclo Secretos Verdaderos, que se emite por América TV durante los fines de semana, y decidió hablar por primera vez desde la muerte de la intérprete de La güera Salomé. "Ella está en el mar. Dijo que, si le pasaba algo, quería que tiraran las cenizas al mar. Fuimos a buscarlas con el club de fans, llevamos una cajita, pero dije: 'yo no la tiro al mar'", empezó por contar sobre una de las decisiones más difíciles que le tocó afrontar y que, finalmente, tomó la decisión de seguir los deseos de su esposa.

En este marco, sumó: "En el velorio hubo gente que ella quería: mi familia, el club de fans, y luego artistas... Yo no estaba para andar viendo quién estaba". Por último, contó cómo atraviesa estos primeros meses sin la presencia física de su esposa: "Antes me dolía, ahora me está doliendo menos. Pero los recuerdos son dolorosos. Cuando me mandan vídeos o ni bien abro internet y veo algún vídeo de ella. Me emociona porque fueron muchos años y ahora encontrarme solo, no es lo mismo".

A los 72 años, Lía Crucet perdió la vida tras batallar contra una dura enfermedad. La cantante tropical venía atravesando un delicado estado de salud desde hace tiempo y falleció a raíz de un cáncer bronco-pulmonar, pero venía con algunos problemas desde hace unos años: en 2012, fue diagnosticada con cáncer de útero y debió someterse a una intervención quirúrgica para evitar su avance. En 2021, su salud se deterioró por una neumonía y un accidente doméstico que comprometió su cadera.

Lía Crucet y su esposo, Tony Salatino.

El doloroso adiós de La Bomba Tucumana a Lía Crucet: "Te amo y admiro por siempre"

El pasado jueves 28 de noviembre el mundo de la música se conmocionó al confirmarse la triste noticia del fallecimiento de Lía Crucet, el ícono de la cumbia. Esta noticia generó gran tristeza, sobre todo en los familiares y amigos de la cantante, una de estas últimas era Gladys La Bomba Tucumana, quien en las últimas horas le dedicó un sentido mensaje a su amiga.

A través de sus historias de Instagram, y días después de conocerse la triste noticia, la intérprete de La Pollera Amarilla compartió una foto en donde se las ve a ambas compartiendo el escenario y escribió unas sentidas palabras. "Mi amor, hermosa y bella compañera, así te recordaré siempre", comenzó.

Luego, sumó: "Única en todo, con un estilo inigualable y una personalidad que pocas...Te amo y te admiro por siempre". Finalmente concluyó: "No quiero pensar en nada, solo que estás de gira mi amor. Volá alto ahí cerquita de Dios. ¡Y que viva la música!". La amistad de ambas cantantes se remonta a años atrás, incluso ambas fueron juntas a una entrevista con Susana Giménez hace más de una década. Incluso, la última fotografía que publicó Crucet en sus redes sociales, el pasado 30 de marzo, fue junto a Gladys un día que su amiga la fue a visitar a la residencia donde vivía.