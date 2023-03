El desgarrador relato de Romina en Gran Hermano: "Bastante grave"

La exdiputada se sinceró sobre un complicado momento de su vida y contó toda la verdad al aire.

Romina Uhrig abrió su corazón al aire de Gran Hermano y habló de uno de los momentos más complicados de su vida. Emocionada, la exdiputada brindó detalles sobre la situación por primera vez y generó gran emoción entre los presentes.

Luego de haber pasado el tape del casting de Romina para el reality, Santiago del Moro hizo énfasis en lo que contó la participante de 35 años sobre su relación con su papá. Entonces, Uhrig decidió sincerarse y contar por primera vez cómo fue su complicada relación con su papá, a quién recién conoció cuando era grande.

"La primera vez que me anoté a Gran Hermano no lo conocía. Yo tenía 18 años. Yo después lo conocí con 25 años, me acuerdo que entré a Facebook y lo busqué a través de mi hermana, porque yo sabía como se llamaba la hija de él", empezó por contar Romina bastante conmocionada. Luego, profundizó en este vínculo y captó la atención de todos los presentes en el estudio durante la instancia del debate.

En este marco, añadió: "Ahí ella me contesta y me dice que él ya estaba internado de cáncer bastante grave. Ese día me dijo que vaya a verlo porque los médicos le dijeron que ya le quedaba poco tiempo". Sin embargo, la historia tuvo un final feliz según contó Romina: "Por suerte vivió 3 años más y lo pude disfrutar".

Por último, Uhrig sentenció su historia: "Igual ese día que lo fui a ver me hice pasar por una amiga, pero el se dio cuenta a penas me vio. Al otro día le dieron el alta y los médicos no lo podían entender, lo fui a ver y nos dimos un abrazo muy grande".

Ángel De Brito contó los motivos por los que Romina rechazó ir a LAM

Luego de su salida de Gran Hermano, Uhrig inició su gira habitual por todos los programas satélites que deciden hacer contenido sobre el reality. Sin embargo, la exdiputada decidió no asistir a LAM y salieron a la luz los motivos.

A penas inició la emisión habitual del ciclo de espectáculos que se emite por América TV, Ángel De Brito rompió el silencio y dejó la situación clara. Ese día, Romina no estaría en el programa y tampoco existe posibilidad de que visite en el futuro debido a que ella decidió no ir al ciclo.

Luego de haber opinado de forma negativa sobre la exparticipante e incluso "sacar a la luz" supuestas causas que involucran a Uhrig, muchos televidentes daban por sentado que Romina no iba a ir al programa. Sin embargo, a penas inició el programa y ante la expectativa, De Brito contó la verdad.

"Romina decidió no venir al programa", confesó el conductor. Luego, dedicaron todo el programa a hablar sobre el desempeño de Uhrig en el reality y mostraron las supuestas causas que la involucran.