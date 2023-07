El desgarrador relato de Jimena Barón sobre su calvario: "Me dolieron"

La cantante hizo un profundo descargo sobre su presente artístico y personal en sus redes sociales. Jimena Barón contó lo que atravesó en los últimos años.

Jimena Barón hizo un sentido posteo en sus redes sociales y contó cuánto disfruta de su presente profesional después de haberla pasado mal durante mucho tiempo. La actriz y cantante habló sobre Mala Sangre Tour, la gira que presenta su último material discográfico.

La intérprete de hits como La Cobra y La Araña tuvo problemas de ansiedad y ataques de pánico en los últimos años, producto de las críticas en redes por su canción Puta, track alusivo al trabajo sexual que muchos entendieron como una apología de la trata de personas. Esa realidad hizo que Barón se alejara del mundo virtual y no apareciera durante meses, tiempo que dedicó a su salud mental y emocional.

"Qué importante fue para mi corazón y mi cabeza haberme tomado estos 4 años para volver así, disfrutando y agradeciendo cada momento", comenzó su descargo la exjurado de Showmatch: La Academia en el pie de foto de su posteo de Instagram. La cantante compartió una serie de imágenes de la gira en su publicación, donde se la ve en momentos arriba y abajo del escenario. Y sumó: "Así plena y segura, sin ansiedad ni pánico, habiendo entendido que no se puede trabajar solamente pensando en que van a pensar los demás y que solo hay que ser fiel y verdadero con uno mismo, trabajar mucho, escuchar poco y confiar".

La artista habló sobre la resignificación de sus malos momentos en sus canciones y destacó: "Amo convertir en canciones cosas que me dolieron mucho, que al final me terminan dando felicidad. Amo esa transformación. Amo ser mujer. Amo mi cuerpo. Amo sentirme fuerte, libre y seductora". Jimena contó que 67 personas trabajaron en el armado del show que da en su gira y que son 33 los miembros de su equipo que viaja con ella en el tour. "Amo volver a casa y tener que descongelar un bife y armar la vianda del enano porque al otro día hay cole de nuevo. Amo mi laburo, me hace llorar de felicidad, pero la gran diferencia es que ahora siento que me lo merezco un montón. Me costó. Pero ahora que lo entendí, creo que entendí todo", cerró.

El tierno comentario de Paula Chaves a Jimena Barón

"Tener los pies sobre la tierra para disfrutar así es todo, agradeciendo y siendo simple! Beso enorme", escribió la conductora de TV en el posteo de Barón. La publicación cosechó más de 149 mil me gusta y miles de comentarios de admiración hacia la artista.