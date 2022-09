El desgarrador reclamo de Mirtha Legrand a El Trece: "Me dolió"

Mirtha Legrand se mostró muy triste en su segundo programa de "La Noche de Mirtha" y lanzó un contundente descargo contra las autoridades de El Trece. Qué fue lo que dijo la conductora.

Mirtha Legrand decidió exponer qué fue lo que más le molestó tras su vuelta a la pantalla de El Trece para volver a conducir La Noche de Mirtha. Creer o reventar, la diva le hizo un fuerte reclamo a la producción y a las autoridades del canal en plena transmisión en vivo y dejó boquiabiertos a los invitados de la mesa.

Ante la mirada de Patricia Bullrich, Santiago Maratea, Karina Jelinek y Luis Majul, Marcelo Polino le consultó a Mirtha a qué se debió el motivo por el que le cambiaron el nombre al ciclo Almorzando con Mirtha Legrand por Almorzando con Juana Viale. "¿Qué pasó con el nombre? ¿Te enojaste que le pusieron Almorzando con Juana? ¿Se lo regalaste o se lo donaste?", indagó el periodista especializado en espectáculos y farándula.

"No, no, no... está bien. Me dio un poquito de... estuvimos más de 55 años haciendo Almorzando con Mirtha Legrand", confesó la experimentada conductora. Y luego aclaró: "Lo hablamos con Nacho (Viale) también, pero bueno... era raro Almorzando con Mirtha Legrand estando Juanita. Era medio raro...".

Antes de que los invitados e invitadas reaccionaran a su comentario, Mirtha Legrand volvió a tomar la palabra y realizó un duro reclamo. "Lo que más me dolió fue que sacaran la música... pusieron otra canción", expresó, en referencia a la canción que suele sonar en la introducción de cada comienzo de programa.

Más allá de su disgusto, "La Chiqui" dejó en claro que no pretende generar molestias en la directiva de El Trece, comandada por Adrián Suar, o en lo integrantes de la producción de su ciclo: "Esto que no provoque ninguna discordia ni nada, eh". Y aclaró: "Lo hablamos. No hacen nada sin consultarlo conmigo".

Mirtha Legrand hizo un fuerte descargo en El Trece.

Juana Viale le lanzó un picante mensaje a Mirtha Legrand

Durante la transmisión del pasado domingo 18 de septiembre, "Juanita" fue recibida con aplausos en su debut como conductora de Almorzando con Juana por El Trece. Y antes de presentar a Guillermo Coppola, Rolando Barbano, El Polaco y Carolina "Pampita" Ardohain, se dirigió a los televidentes y comentó: "Bienvenidos a mi primer programa". Es que, según lo que resolvió junto a la producción, se encargará de conducir el ciclo que solía llevar adelante Mirtha, quien por el momento sólo hará La Noche de Mirtha los sábados por la noche.

"Me dijeron que diga todo lo que está pasando", aclaró la presentadora de 40 años, quien comenzó a ventilar detalles de lo que pasaba detrás de cámara. Luego, dirigiéndose a su hermano Nacho Viale -productor del programa-, le envió una advertencia a su abuela: "Yo pongo la cara, pero mi equipo me contuvo. Gracias a mi hermano". Y resaltó: "Me encanta ahora porque es mi programa".

Sin embargo, y finalmente, Juana Viale le agradeció a Mirtha por cederle su lugar como eterna conductora de los almuerzos por El Trece. "Y por supuesto agradezco a mi abuela, que me cedió su trono, gracias, fue un placer haber estado en los dos ciclos", expresó.