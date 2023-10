El desgarrador momento que atraviesa Stefy Xipolitakis: "Me cuesta hablar"

La modelo compartió el calvario de salud que atraviesa. Stefy Xipolitakis abrió su corazón y se refirió a las complicaciones que le provocó operarse con el cirujano Aníbal Lotocki.

Stefy Xipolitakis saltó a la fama en los 2000 junto con su hermana, Vicky Xipolitakis, y para el mundo televisivio se convirtieron en "las mellizas griegas". Con el correr del tiempo, Vicky fue quien más exposición tuvo gracias a reality shows como Bailando por un Sueño y Masterchef, pero la otra hermana también logró mantener una carrera vigente. En recientes declaraciones, Stefy decidió compartir detalles del calvario de salud que atraviesa con un desgarrador testimonio.

La vedette se refirió al drama que vive tras realizarse una cirugía estética en 2014 con el cirujano Aníbal Lotocki, a quien acusa de haber afectado a su salud. "Es un tema que me liquidó ese, me liquidó la cabeza. Es como que ves a dónde vas. Eso fue lo que me sacó la alegría y lo que me alejó un poco de lo que soy yo, de mi felicidad", comentó Xipolitakis en diálogo con María Laura Santillán en Infobae.

"Lo estoy tratando de compensar con presentaciones que me están saliendo, con eventos relacionados con relación a la música. Todo lo que tenga que ver con la música y mi familia me sube. Pero eso me dio una trompada en la cabeza. Porque fue algo que no elegí", continuó en su descargo Xipolitakis. Y añadió: "Dios me puso en un lugar, uno no sabe por qué le toca esto, pero lo tengo que pasar y me tengo que de alguna u otra forma amigar con todo lo que me está pasando. Me cuesta hablar de esto por vergüenza, por miedo, porque tenés que estar muy fuerte y porque a la vez hay un montón de personas que dependen de lo que uno puede decir, hay que poder ayudarlos".

La periodista le hizo saber a Stefy que no debe sentir vergüenza, teniendo en cuenta que no hizo nada mal. Aun así, la modelo aseguró que es un sentimiento que aflora en ella a la hora de hablar del tema. "Toda la Argentina y los países limítrofes saben mi condición y mi situación. Yo nunca elegí que esto se sepa. Tuve que aprender a expresarlo para ayudar al otro. Lo poco que te estoy contando ahora me llevó mucho psicólogo, psiquiatra y abogados. Porque yo empecé calladita mi alma, sola, descubriendo qué era lo que pasaba con mi cuerpo". Y concluyó: "Yo fui por otra cosa y de repente me encontré con una bomba en mi cuerpo, ahí empezó todo".

Stefy Xipolitakis se operó con Lotocki en 2014.

Stefy Xipolitakis, sobre su vínculo con su hermana

Santillán le consultó a Stefy Xipolitakis sobre su vínculo con su hermana menor, Vicky Xipolitakis, con quien tuvo algunas peleas mediáticas, y dio a conocer la verdad al respecto: "Es muy linda la familia que me tocó. Si volviera otra vez a este mundo sería la familia que siempre quiero tener, mi mamá y mi papá son mis pilares, mi orgullo".

"Estoy muy orgullosa de ellos y de todo lo que me dan, si soy así es por lo que me inculcaron. Mis hermanos siempre están. Estamos todos para todos", agregó Stefy, que dio a entender que mantiene una gran relación con sus seres queridos más cercanos.