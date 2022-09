El desesperado pedido de Paula Chaves a Pedro Alfonso: "Apurate"

Paula Chaves le hizo un sorpresivo y preocupante pedido de ayuda a Pedro Chaves en una dramática situación personal. Qué le pasó a la conductora de Telefe.

Paula Chaves protagonizó un dramático momento personal que compartió en su cuenta oficial de Instagram. La reconocida conductora de Telefe hizo público un desesperado pedido que le hizo a su esposo Pedro "Peter" Alfonso y causó conmoción en las redes sociales.

A través de su cuenta @chavespauok, donde tiene más de 4 millones de seguidores, la presentadora que también se desempeña como modelo manifestó un mensaje sorpresivo. "Casi 40 años y le sigo teniendo pánico a la tormenta", reveló. Y luego le escribió a su pareja que llegue rápido a la casa para acompañarla: "Apurate".

Es clave tener en cuenta que, según lo que comentó hace algunas semanas, Paula Chaves sufre de hipocondría. La mujer, quien con Pedro Alfonso tiene tres hijos (Olivia, de 9 años; Baltazar, de 5 años; y Flipa, de 2 años), dio detalles de las dramáticas situaciones de salud que atraviesa.

La foto que compartió Paula Chaves y el desesperado pedido que le hizo a Pedro Alfonso

El drama de salud de Paula Chaves que compartió en Telefe: qué problema tiene

En su reciente visita a Juego Chino, el ciclo de entretenimiento que conduce Guillermo "El Pelado" López por Telefe, la exconductora de Bake Off contó que sufre de hipocondría. Este trastorno se caracteriza por la sensación de padecer un enfermedad grave o potencialmente letal al empezar al manifestar síntomas leves y relacionarlos con algún problema mayor no diagnosticado. "Soy hipocondríaca. Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado", aseguró Paula.

"Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma", enfatizó Paula Chaves sobre esta condición que mucha veces termina afectando su día a día. "De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado", continuó en tono anecdótico.

En este marco, la reconocida modelo contó de una vez que la hipocondría la hizo perderse varios días de vacaciones en familia. "Esto fue en Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos (Olivia y Baltazar) estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro", contó entre risas. Sin embargo, luego concluyó seria: "La paso para el traste".

Por último, contó otra anécdota para enfatizar que realmente sufre cuando tiene empieza con su sintomatología. "Un día, Pedro me llamó por videollamada y me dio que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo '¿qué te pasa?'. 'Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema", finalizó.