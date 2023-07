El desconsolado llanto de Wanda Nara en Masterchef: "Quiero salir adelante"

La conductora de TV se quebró en pleno aire de Telefe. Wanda Nara contó el motivo de su llanto y tristeza en Masterchef.

Wanda Nara causó conmoción en Masterchef Argentina después de romper en llanto por una situación que le tocó sus fibras más íntimas. La conductora de televisión que ganó el premio revelación de los Martín Fierro 2023 se pronunció en el reality show de cocina que está por llegar a su fin.

El último eliminado de la competencia de Telefe fue Antonio, quien se enfrentó a sus compañeros en un difícil desafío y no logró superarlo. De esa manera, Estefanía Herlein, Rodolfo Vera Calderón y Rodrigo Salcedo se convirtieron en los semifinalistas de la edición 2023 del reality show del canal de las pelotas.

El jurado aseguró que Antonio era el elegido para que se retire de la competencia debido a la falta de cocción de los hongos de su plato. Ante esa realidad, Nara no pudo contener su llanto y soltó: "Yo sé que esas lágrimas son un poco de emoción y un poco de todo. Te merecés todo, Antonio, porque chicos como vos triunfan. No importa de dónde vengas, importa eso que tenés adentro, esa fuerza que tenés de sacar a tu familia adelante. Y tu familia está tranquila porque te tiene a vos. Te quiero dar un abrazo, dijo Germán que no lloremos pero me hacés llorar".

"Muchas gracias a todos, me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó de mí algo que ni yo conocía. Me voy 100 por ciento cambiado, voy a trabajar, quiero estudiar, quiero salir adelante y no me voy a quedar acá. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido", dijo emocionado el participante eliminado. Y la mayor de las Nara cerró: "Gracias, Toni. Este aplauso es para vos. Todo el país te quiere ver cumplir tus sueños".

Wanda Nara y el emotivo abrazo con Antonio en MasterChef

Qué dijo Wanda Nara sobre su salud

La empresaria, conductora de TV y esposa de Mauro Icardi se pronunció en sus redes sociales después de las especulaciones sobre su salud y llevó claridad al respecto. "El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien", relató.

"El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", concluyó Wanda Nara, que generó una gran conmoción en el mundo del espectáculo.