El desconocido calvario que compartió Marcelo Tinelli en América TV: "Horrible"

Marcelo Tinelli abrió su corazón y dio detalles del drama personal que vivió. En su llegada a América TV para realizar el Bailando por un Sueño, el conductor se emocionó y se emocionó al hablar de su familia.

Marcelo Tinelli acordó su llegada a América TV tras su sorpresiva salida de El Trece. El conductor abrió su corazón en un extenso diálogo con Ángel de Brito y compartió detalles del desconocido calvario familiar que le tocó atravesar en su vida.

Tras haber sellado la firma con el canal del Grupo América, donde conducirá el Bailando por un Sueño, Tinelli charló en LAM, donde le consultaron a qué persona extraña más. "Extraño mucho a mi papá. Lo viví muy poco, diez años de mi vida nada más. Me hubiera encantado que él pudiera ver algo de lo que yo hice". Y recordó: "Él era periodista deportivo y un busca además, porque tenia fábrica de trapos de piso y una florería en Bolívar".

Asimismo, "El Cabezón" señaló que su padre fue la persona que lo inculcó para "estudiar periodismo deportivo" y también sostuvo que le hubiera gustado que estuviera presente en su faceta como conductor de VideoMatch o ShowMatch: "Siempre con él tengo esa cosa como 'qué lindo que pudiera estar en estos momentos'. Me inculcó el amor por San Lorenzo. Era muy amigo de mis amigos, la verdad que lo extraño".

Marcelo también dejó en claro que también extraña a su madre, de quien comentó: "Fue la persona que me sostuvo siempre. También tuve a una mamá que fue mi tía Mirtha, que seguro nos está viendo ahora y es la hermana de mi mamá".

La muerte del padre y la madre de Marcelo Tinelli

En otro de los tramos de la entrevista, Marcelo Tinelli relató que tenía 10 años cuando su padre (tenía 38 años) falleció como una consecuencia "de una cirrosis". "En ese momento no había controles de nada y él chupaba bastante", expresó, muy emocionado y con la voz entrecortada.

Finalmente, el presentador contó que su madre tuvo "depresión" y que "después eso se transformó en una enfermedad horrible como la esquizofrenia. Por ahí tenía brotes y convivimos con eso". Frente a este obstáculo, Tinelli destacó el rol de sus abuelos y de su tía Mirtha para poder salir adelante.

La inesperada propuesta de Marcelo Tinelli a "Alfa" de Gran Hermano

En diálogo con LAM, Marcelo Tinelli se sinceró sobre su regreso a la tele y habló del programa que hará en su debut en la señal de Daniel Vila. "América está en un muy buen momento, creciendo cada día y quiero aportar mi granito de arena. Si dios quiere, en el mes de Julio vamos a hacer un programa en el prime time", reveló. Luego enfatizó que se trata del famoso ciclo Bailando por un Sueño.

Luego de confesar que todavía no están los participantes confirmados ni mucho menos el jurado, Tinelli reveló que prestó mucha atención a los personajes que rinden en televisión y aseguró que tiene pensado convocarlos a su programa. Fue entonces que Ángel de Brito fue el hueso y preguntó directamente: "¿Alguien de Gran Hermano te gustaría?".

En este marco, Tinelli confesó: "Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. A 'Alfa' me encantaría, por ejemplo". Además, aseguró que no solo estaba interesado en el participante de 61 años, sino también en una de las finalistas. "Juli (Poggio) también me encanta", finalizó sin confirmar ninguna presencia.