El descargo de Jésica Cirio tras el percance con su vestido en los Martín Fierro

La estrella de Telefe se expresó en La Peña de Morfi sobre el incómodo momento que vivió en la ceremonia de los Martín Fierro. Jésica Cirio llevó humor a la situación que atravesó.

Jésica Cirio se expresó sobre le descuido que tuvo en el escenario de los Martín Fierro 2022 cuando uno de sus senos se salió de su vestido. La conductora de La Peña de Morfi (Telefe) reveló cómo se dio dicho percance y le puso humor a la situación.

"Siempre suceden esas cosas, no tenemos por qué sorprendernos tanto. No digo que sea natural que uno vaya perdiendo cosas por la vida", comenzó la modelo, en referencia al insólito revuelo que se generó en las redes sociales. Y agregó: "Puede fallar. Creo que fue por la euforia. Nos abrazamos todos. Me podría haber controlado más, yo soy consciente de eso".

Cirio aludió al momento vivido en la ceremonia de los premios a la televisión en medio de una emisión de La Peña en la que Jey Mammón estuvo ausente tras haber dado positivo de coronavirus. Como reemplazo del humorista, la capocómica Lizy Tagliani ocupó el lugar de conductora en la apuesta creada por Gerardo Rozín. "A Juana Viale la amo. Le mando un beso que estaba a los gritos", agregó la modelo en alusión al momento en que la nieta de Mirtha Legrand le avisó que tenía el vestido corrido desde su mesa en el evento que se dio en el Hotel Hilton.

La gala de los Martín Fierro 2022 se transmitió por Telefe y fue conducida por Marley. Todos los presentes destacaron la gran carga emotiva que tuvo el encuentro entre personas del medio televisivo tras dos años consecutivos sin la realización de la ceremonia.