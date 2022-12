El desagradable relato íntimo de Thiago de Gran Hermano: "Con la hermana"

El concursante del reality de Telefe hizo una inesperada confesión que le significó críticas en las redes sociales. Thiago Medina contó un detalle íntimo que vivió con la hermana de su novia.

Thiago Medina sorprendió a sus compañeros de Gran Hermano en medio de uan charla en la que contó detalles inesperados sobre su vínculo con la hermana de su novia. El concursante del reality de Telefe habló sobre su intimidad sexual.

"Ninguno de los dos (él y su entonces novia) habíamos ido a laburar, creo. Se fue la mamá, se fue el hermano, quedamos ella, yo y la hermana", comenzó su anécdota el joven de 19 años en diálogo con sus compañeros Nacho, Agustín y Marcos.

"Cuatro veces me la agarré. Cuestión que no fuimos a laburar, me quedé ahí, nos levantamos re contentos. La hermana conmigo estaba re caliente, porque nosotros dormíamos al lado de ella y cuando hacíamos lo nuestro se escuchaba todo y yo veía a veces que la hermana nos espiaba", concluyó Thiago entre risas.

Estas declaraciones le costaron críticas a Thiago en las redes sociales. "Este pibe está acostumbrado a la promiscuidad. Horrible y los otros le festejan todo", "Y si. Piensa que en todos lados puede hacer eso" y "Este es el futuro eliminado que le va a hacer juicio a Telefe. Va a salir a decir q este reality le arruinó la vida, se va a victimizar" fueron algunos de los comentarios que los usuarios de Twitter dejaron al recorte de la transmisión donde Thiago contó lo sucedido con su cuñada.

A pesar de esas repercusiones, algunos usuarios tuvieron empatía con el contexto socioeconómico del que proviene el joven y enunciaron mensajes como: "El chico se crió así, entonces naturaliza esa situación. No existió privacidad en su casa por lo tanto no es extraño para el tener sexo en cualquier lugar".

El enojo de Marianela Mirra con Thiago Medina

La ganadora de la edición de 2007 del reality show de Telefe opinó sobre la situación de acoso en la que Thiago se tiró encima de Agustín mientras este dormía y pidió una fuerte sanción para el participante. "Mi argumento: es un atrevido. Lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos", se explayó Marianela sobre por qué pedía que expulsaran al concursante de la casa.

Mirra fue la ganadora de Gran Hermano cuya coronación marcó el rating más alto en la historia del reality, 50.2 puntos, una marcación histórica para la industria televisiva nacional.