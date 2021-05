El debut de Pachu Peña dividió al jurado de La Academia y desató la tensión entre Jimena Barón y Guillermina Valdés

El humorista saltó a la pista por primera vez y el jurado no se puso de acuerdo en el momento de la devolución.

La presencia de Pachu Peña era de las más esperados en la pista de La Academia, la gran apuesta de Marcelo Tinelli para este 2021. El humorista, un histórico de ShowMatch, se presentaba para la disciplina “Cubo al cuadrado”. Lo que nunca imaginó es que su debut causaría una profunda e indisimulable división en el jurado.

Carolina Pampita Ardohain empezó la ronda de devoluciones: “Me encanta que se haya animado Pachu, pero el baile no sé si es lo que más le acomoda”, señaló la modelo que destacó la actitud con la que enfrentó el desafío y cuestionó la falta de sincronización dentro de los cubos. “Hay mucho que pulir, no les quiero poner un puntaje tremendo. Sé que ensayaron mucho, así que les voy a sumar un puntito para que no se vayan tan bajoneados”, argumentó Pampita, que les puso un 5. Sin querer, con esta actitud plantó la semilla de una división en el jurado.

Cuando llegó su turno, Jimena Barón estaba con la boca abierta y con la hoja en blanco. “Es la primera vez que no anoto nada. Pachu, esto es terrible, porque soy tu fan. Te amo”, aclaró la actriz, dejando en claro que no se iba a dejar llevar por ese sentimiento. “Si vas a hacer de cómico, que es una excelente estrategia, no está bueno que te rías porque no termino de creerme la parte del cómico ni la del baile”, agregó, para terminar diferenciándose de su colega. “Para mí el error es ponerlo de mamotreto a hacerlo cosas graciosas, hay que intentar que baile”, remató y sin dudar le puso un 3.

“La risa para mí garpó”, arrancó Guillermina Valdes, cruzando a Barón y alineándose de alguna manera con Pampita después de las diferencias que habían tenido por el grupo de WhatsApp del jurado. “Te banco porque la sonrisa es tu fuerte y tomaste eso, aunque bailaste re mal. Como te quiero, te veía y crecí con esa sonrisa, te voy a subir no un punto: dos”, redobló, mientras Jimena levantaba los brazos a modo de protesta.

En ese momento el conductor Marcelo Tinelli sintió que era momento de intervenir. “¿Vale el voto cariño?”, preguntó sorprendido. “¡Sí!”, respondió lógicamente Pachu, mientras Pampita y Guillermina lo avalaban, Jimena lo negaba con gestos ampulosos y Hernán Piquín todavía hacía silencio. “Una cosa es lo que una siente también”, empezó a decir Pampita, pero la autora de “La cobra” no la dejó terminar: “Los sentimientos, en casa. Es una competición, una cosa es lo que vos sentís por fuera“, señaló apuntando a Valdes, que no se quedó callada y la desafió: “¿Se cuestiona lo que yo siento?”.

”Para mí, sí” replicó Barón, generando un enojo cada vez mayor de su colega. “Bueno, si yo tengo que cuestionar cosas que decís”, arrancó Guillermina, pero frenó a tiempo “Yo pongo acá una barrera, y obviamente esto es un juego, nadie cuestiona al otro y está todo bien”, minimizó, pero la cantante insistió en su postura. “El jefe preguntó si se puede agregar puntos por cariño, y yo di mi opinión, es que no”, sentenció Jimena.

“A mí los productores cuando me llamaron me dijeron que tenía que evaluar lo que yo sentía”, respondió Valdes y recibió el apoyo de Pampita: “A mi me dijeron lo mismo”. “Tengo casi 44 y lo veo desde los 14, mirá si no me va a afectar. Estoy atravesada por Pachu, así que no te voy a sumar 2, te voy a sumar 3”, redobló Guillermina, que terminó calificando con 9 puntos.

Recién ahí llegó el turno de Piquín, que había escuchado en silencio la discusión aunque por su semblante no estaba para nada de acuerdo con lo que estaba pasando. “Yo no creo que tengamos que poner puntos por cariño, porque si no ponemos todos 10. Ustedes son adorables y nosotros nos reímos y la pasamos muy bien”, argumentó el bailarín, hasta llegar al pero: “Este es un concurso, es una academia y hay que exigir al máximo. Si te tengo que puntuar por el baile, te tengo que poner un cero”, advirtió al humorista, siempre destacando la buena performance de su partenaire y antes de puntuar con su voto secreto.