El comunicado de Paula Chaves y Pedro Alfonso: "No sabemos qué fue"

La pareja compartió un video en el que se conoció la feliz noticia. Paula Chaves y Pedro Alfonso demostraron su espíritu familiar en su posteo.

Paula Chaves y Pedro Alfonso sorprendieron a sus fans al contarles que agradarán su familia. La modelo y el productor que se conocieron en Showmatch en 2010 tienen tres hijos en común y recientemente sumaron a un nuevo integrante a su lujosa casa.

Paula y Pedro adoptaron a una perra galgo por un tiempo, ya que pusieron su casa a disposición para ser hogar de tránsito. La conductora de Bake Off Argentina compartió una historia de Instagram en la que mostró cuán unidos son sus tres hijos con la mascota.

La familia Chaves-Alfonso decidió llamar a la perra Matilda. En la publicación que Paula hizo en su Instagram se puede ver a la más pequeña del clan, Filipa, acariciando a la perra, mientras que su hermano mayor la miraba con expresión de amor. "Bienvenida a tu nueva vida, Matilda. Llena de amor y mimos… No sabemos qué fue lo que viviste antes, pero ojalá te lo puedas olvidar rápido y empezar a disfrutar de todo lo que te espera", expresó Chaves. Y cerró: "Involucrarse, transitar... anímate a cambiarles la vida.. Gracias @huellitasperdidasok por motivarme y acompañarme. Las amo".

"Te mandé una vez para ver si podías difundir en Historias, accediste sin drama, después nos conocimos rescatando y salvando gatitos, siempre un amor, siempre abriendo las puertas de tu casa, con la buena onda de ayudar. Y ahora transitando y dándole el mejor ejemplo a tus hijos, que son lo más. Gracias Pau, gracias siempre ¡Te amamos!", escribieron en uno de los comentarios desde el refugio que contactó la modelo.

El desgarrador descargo de Paula Chaves por su hija Filipa

"Lamentablemente el jueves me ocurrió algo muy shockeante. Que encima ya me había pasado en diciembre. Mi hija Filipa tiene convulsiones por fiebre, cada vez que levanta una línea de fiebre puede llegar a pasarle eso. Las veces que le pasó tenía 37.5. Tuve una situación en la que mi hijo Baltazar tenía un virus, estuvo vomitando durante 24 horas sin parar y decidí llevarlo a la clínica", comenzó su descargo en julio del 2022 la esposa de Pedro Alfonso. Y sumó: "Pedro tenía que hacer gira, estaba todo bien en casa: Fili tenía esas liniecitas de fiebre pero nada más. Y bueno, en la bajada de Thames y Panamericana, me di vuelta y vi a mi hija con espuma en la boca y los ojos para atrás".

Chaves se emocionó en vivo y continuó con su relato: "Ningún padre quiere ver a su hijo convulsionar. Abrí la ventana y empecé a gritar desesperadamente como lo haría cualquier mamá con su hijo a bordo. Unas mujeres que caminaban ahí por el puente empezaron a frenar pero la verdad que estaba todo frenado desde la Panamericana hasta al Trinidad de San Isidro, que es un trayecto de 300 metros. Hasta que llegó Nahuel, un héroe con capa que estaba en moto en ese momento y me ayudó".

Paula Chaves, sobre su vínculo con Zaira Nara

"Está todo bien, la vida misma. A veces me cuesta como caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea sino que pasó la vida y pasaron cuestiones que tal vez nos alejaron un poco", comenzó su descargo Chaves en diálogo con Fernando Dente en su ciclo de América TV, al ser consultada por su relación con Zaira Nara.

La relación entre las modelos se disipó cuando la hermana menor de Wanda Nara comenzó a salir con Facundo Pieres, ex de Chaves. "Hay mucho cariño, hay mucho amor, hay una amistad muy larga, pero bueno, pasaron cosas en la vida que hicieron que tal vez no compartamos tanto como antes, pero yo creo que el amor y la amistad están", cerró Paula.