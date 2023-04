La confesión menos pensada de Paula Chaves: "Frustrada"

Paula Chaves hizo un inesperado comentario en su vista a América TV y confesó su mayor sueño frustrado. El duro descargo de la conductora de TV.

Paula Chaves realizó una confesión impensada en una entrevista televisiva. La conductora, actriz y modelo de 38 años visitó los estudios de América TV para dialogar con Fernando Dente y reveló detalles del sueño frustrado que tiene en su vida.

Durante la extensa charla, Paula no sólo se refirió a su relación con Pedro "Peter" Alfonso y de su carrera sino que también comentó detalles de los objetivos que no pudo cumplir hasta el momento. En Noche al Dente, el presentador le indicó: "Sabés que acá vas a tener que cantar mucho ¿no?".

Sin embargo, Chaves le aclaró: "Yo soy una cantante frustrada. Benjamín Amadeo, un amigo al que quiero mucho, una vez me dijo 'todavía estás a tiempo'. Pero no tengo ni oído para tocar el timbre". Y sostuvo: "Te juro, amaría hacer musicales. Es mi sueño".

Paula Chaves hizo una fuerte confesión en América TV.

Fernando Dente la observó y luego la animó para aprender a cantar: "Estás a tiempo, te lo digo yo también". "Tomame un casting", le sugirió Paula, con una sonrisa pícara. El conductor redobló la apuesta e indagó: "¿Estás ahora para hacerlo en vivo?". Finalmente, ambos terminaron cantando "La Isla del Sol", un clásico tema surgido en 2009.

Paula Chaves causó preocupación con un preocupante mensaje

Paula Chaves es una de las famosas argentinas más movedizas y siempre muestra sus actividades en redes sociales, pero en los últimos días no atraviesa un buen momento y también lo hace público. Una foto en sus redes sociales dejó a la vista el problema que la aqueja en su cuerpo. Es que la modelo y conductora tuvo días muy intensos y no paró ni un segundo. A su vida habitual, su trabajo y sus actividades familiares, la animadora sumó la semana pasada el cumpleaños de su amiga Mery del Cerro, una participación como invitada en el programa de Fer Dente por América TV y el casamiento de Lizy Tagliani con Sebastián Nebot. Todas esas actividades pasaron factura en su salud y la ex Showmatch terminó de la peor manera.

En su cuenta de Instagram, Chaves publicó una story en donde hizo evidente lo que le pasó. “Sin dudas una de las cosas que más me cuesta es frenar…”, escribió la presentadora de Bakeoff. Y agregó: “El cuerpo solito lo pide sino se lo das”. En la imagen se podía ver que Chaves estaba en la cama, totalmente tapada, como si atravesara algún enfermedad momentánea. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores se preocuparon por la situación. Por eso, la modelo hizo otra publicación en la que aclaró los detalles de la situación: “Estoy bien, me bajaron las defensas”.

“Fue una semana bastante movilizante. El aire acondicionado. Y la joda obviamente, que a esta edad cuesta el doble recuperarse”, completó el posteo. Paula no dejó en claro si debía guardar reposos por algunos días o suspender su agenda laboral, no obstante, mostró buen ánimo y respondió a las preguntas de sus fans.