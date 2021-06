El comentario transfóbico de Mar Tarrés en ShowMatch que indignó a las redes sociales

La influencer Mar Tarrés fue criticada por su comentario sobre una mujer trans en ShowMatch La Academia y desató la furia de las redes sociales.

Luego de su polémico debut -con el comentario antisemita que le valió fuerte repudio de la DAIA. la influencer Mar Tarrés volvió a la pista de ShowMatch La Academia para imitar a Thalía en la ronda de imitaciones de cantantes famosos. Pero en la previa se produjo un desagradable momento en el que lanzó un discriminador comentario sobre su coach de canto, que es una mujer trans. "A él le gusta ser dos personas", sentenció, desatando la furia en redes sociales.

“Vino mi profe de canto, el que me enseñó a cantar esto. Mi profe que es una genia. La amo. Gracias Miranda”, dijo Tarrés, a lo que el conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, le preguntó: “¿Sabés el nombre? Ah, Miranda”. Tras ese intercambio, la influencer lanzó un repudiable comentario que causó indignación total en redes sociales. “En realidad es Sergio y es Miranda. A él le gusta ser dos personas”, manifestó Tarrés.

Tinelli, aprovechó para consultarle a la coach: “¿Cómo te decimos: Sergio o Miranda?”. De manera categórica, la entrenadora vocal expresó: “Miranda es mi nombre”. Insistente, Tarrés presionó: "No, a él le gusta ser dos personas. Él es Sergio y es Miranda. Y ella siempre me dice: ‘A mí no me molesta, me decís Sergio o Miranda y a mí me gusta igual’”.

Un poco confundido, Tinelli preguntó una vez más: “¿Vos sos Miranda?”. “Miranda es mi apellido. Entonces uso Miranda de nombre y López, el apellido de mi mamá, de apellido”, aclaró la coach. “Pero, ¿cómo te llamamos?”, preguntó una vez más el conductor. “Miranda López”, concluyó la coach.

La reacción de las redes sociales no se hizo esperar y condenaron la repudiable actitud de Mar Tarrés hacía Miranda. Cabe destacar que no se trata del primer hecho discriminatorio de la influencer, ya que en su debut se refirió a Adrián Suar como "un judío con plata". La reproducción del estereotipo fue cancelado por la DAIA y Tarrés, quien es activista en contra de la gordofobia, tuvo que pedir disculpas públicas.