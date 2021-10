El calvario que atraviesa una figura de La 1-5/18 y El Trece: "Es muy triste"

Uno de los grandes actores de La 1-5/18 y El Trece reveló que afronta una dramática situación personal y que no dará más detalles en diálogo con la prensa.

Son horas sumamente complicadas para una de las figuras de La 1-5/18, telenovela de El Trece que está teniendo mucho éxito en la TV. Esteban Lamothe reveló el calvario que está viviendo a nivel personal y decidió compartirlo públicamente, aunque advirtió que no brindará mayores detalles para preservar su privacidad y también la de su entorno más íntimo.

En una entrevista que le concedió a Juan Etchegoyen por Mitre Live, Lamothe confirmó que se separó de su novia Katia Szechtman, con quien estaba en pareja desde 2017. Pese a que hace algunos meses dio a conocer que no estaban conviviendo y que probaban una "relación a distancia", le pusieron punto final al vínculo: "Estamos separados con Katia, estoy separado y te doy la primicia no tengo mucho más para decir. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas, empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos".

Asimismo, el actor remarcó que, pese a que la relación con Katia fue en buenos términos, todavía le cuesta convivir con la situación: "Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Con mucho dolor intentamos salvar la pareja pero no pudimos. Y eso es muy triste". Y añadió: "Es un momento de tristeza y estamos digiriendo eso".

Esteban Lamothe, actor de La 1-5/18, vive un mal momento personal.

Por otra parte, Lamothe pidió respeto a la privacidad y que tanto ella como él no brindarán un solo testimonio acerca de la separación: "No voy a dar ningún detalle de nada. Lo que nos pasó no vendería ni una revista, fue hace un par de semanas, pero a veces estás en un proceso, son largas, tristes y te preguntan y no podés transmitirlo en vivo. Ella es actriz, directora de cine pero no está acostumbrada a que la encaren y no hay nada para contar, no es que ella o yo estamos con alguien famoso".

La charla privada que Esteban Lamothe tuvo con Adrián Suar

Esteban Lamothe reveló un consejo que obtuvo por parte de Adrián Suar para saber cómo abordar a su personaje, el "Padre Lorenzo". “Me ayudó mucho, sobre todo a hacer que cura sea más un chabón, como que tenga esta cosa de El pájaro canta hasta morir, de cura pacato, antiguo, pero sacarlo también de ahí porque sino no rinde”, reveló el actor.

Además, Esteban halagó a Adrián Suar por una decisión sobre el elenco de la tira que instaló en lo popular a dos grandes actores, como Lali González: “Ver una actriz nueva, que no viste, con esa belleza, con ese talento, es una cosa de locos. Ahí hay un mérito para Suar que nadie se lo reconoce. Se la jugó y puso una co protagonista nueva de la concha de la lora, que sorprendió a todos, que estén todos fascinados con ella. Hacía mucho que no aparecía una actriz, una revelación tan fresca, con tanta participación como ella. Nico (García Hume) también, Nico la verdad que está bárbaro”.