El calvario de salud de Yanina Latorre:, que la obliga a operarse "Te vas quedando ciega"

La panelista de LAM detalló en ese programa que deberán intervenirla quirúrgicamente de la vista. "No veo nada, no la estoy pasando bien", reconoció.

Yanina Latorre no vive un buen momento en cuanto a su salud y así lo reconoció ella misma en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), el programa en el que es panelista. "No me estoy quedando ciega, pero es verdad que me opero. Tengo principio de cataratas. Fui al médico y el 14 de septiembre me operan, me ponen una lente intraocular", reconoció luego de la pregunta del conductor Ángel de Brito al respecto.

Con relación al sufrimiento que vive en el día a día por este inconveniente, la exesposa de Diego Latorre remarcó: "Estoy muy incómoda, me cuesta manejar. Ya no es leer, es de los dos ojos. Yo creí que era sólo presbicia, pero me encontraron astigmatismo, presbicia, hipermetropía y principio de cataratas. No veo nada".

Yanina Latorre puntualizó qué es lo que le ocurre a veces: "Me di cuenta de que no empecé a ver el plato, veo desenfocado. No la estoy pasando bien porque estoy muy incómoda. Un día dije ´no tendré cataratas, es feo´... Porque te vas quedando ciego".

Por último, la panelista de 52 años también reconoció que tiene miedo por la operación a la que deberá someterse, por lo que ya les pidió a sus médicos que, en el caso de ser posible, le den anestesia para no ver ninguno de los procedimientos que conlleva la intervención quirúrgica. "Te meten una lente... Puede ser sin anestesia pero yo pedí que me duerman, a mí me da impresión todo eso".

Qué es la presbicia

Se trata de la pérdida gradual de la capacidad de los ojos de enfocarse en los objetos cercanos, generalmente vinculada con el envejecimiento. Se evidencia entre los 40 y los 45 años, aunque empeora demasiado hasta los 65.

Según un informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud) publicado en octubre de 2019, unas 1800 millones de personas en el mundo padecen problemas en la vista, es decir alrededor de un 18% de la población a nivel global.

Los síntomas

La necesidad de mantener el material de lectura a una determinada distancia muy cercana para poder ver con más claridad.

para poder ver con más claridad. La visión borrosa a una distancia de lectura normal y fatiga visual después de leer.

a una distancia de lectura normal y después de leer. Dolor de cabeza, aunque es muy poco común.

El tratamiento

El trastorno se puede corregir con los lentes de contacto, una lente intraocular, los anteojos tradicionales (recetados por un médico o no) y, en raras ocasiones extremas, hasta una cirugía láser.