Ángel de Brito no soportó más a Yanina Latorre y explotó: “No interrumpas”

El conductor se mostró harto de las acotaciones de la panelista y fue contundente en su planteo.

Ángel de Brito volvió a demostrar su poca paciencia al aire, ya que debió pedir que le apaguen el micrófono a Yanina Latorre, panelista de su programa. La esposa de Diego Latorre quiso interrumpir a su compañera, Pía Shaw, mientras revelaba información exclusiva sobre la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez, y recibió un reto por parte del conductor.

“Voy a contar cómo fue la noche de anoche. Benjamín ya se quedó en el departamento que tiene en el barrio de Palermo, bah, que tienen como familia. Ellos vivían en Pilar y cuando venían a Capital se quedaban ahí”, comenzó su discurso Pía Shaw y así ofreció datos desconocidos hasta el momento sobre los sucesos ocurridos en la familia Vicuña-Suárez.

Cuando la periodista intentó continuar con sus declaraciones, Latorre se metió y enunció: “Es importante saber por qué existe ese departamento, es parte de la separación”. Antes de que la panelista pudiera terminar esa frase, de Brito lanzó: “No la interrumpas que está contando”. Por su parte, Yanina respondió: “No, perdón.. pero para que diga porqué existe ese departamento” y el conductor remató: “No, no. Pero no la interrumpas.. porque está contando su información. Apaguen a Yanina, te está robando el momento”.

Después del exabrupto verborrágico de Latorre, la ex conductora de Infama pudo continuar con su información y reveló: “No sé qué dijo Pampita. Seguramente tiene que estar al tanto, porque los hijos de Pampita durmieron anoche con Benjamín en ese departamento. La China se quedó con sus hijas. No sé lo que dijo, pero ya sus hijos estuvieron con Benjamín y seguramente ya le explicó que esto venía de esta separación”.

No es la primera vez

Recientemente, de Brito tuvo un cruce similar con Cinthia Fernández, otra de sus panelistas. En medio de una discusión sobre el futuro profesional de Wanda Nara, la bailarina expresó que debería enfocarse en su marca de maquillajes y quedarse en Europa. La abogada de la botinera, Ana Rosenfeld, estaba presente en el ciclo y la defendió: “Yo no sería tan despectiva, porque que vos hagas make up no significa que no puedas hacer otras cosas”.

Como no podía ser de otra manera, Fernández no dudó en responder a la abogada, aunque con un tono excesivamente alto: “Despectiva nada, dije que se quede con el make up porque le va muy bien y que no venga acá por dos mangos. No me lo banco, no hagas interpretación de mis palabras. Pero déjame de hinchar”. “Tranquila, no grites Cinthia. ¿Qué te pasa? Con tranquilidad, hablemos como seres humanos civilizados”, irrumpió el conductor y le puso los puntos a la acróbata.