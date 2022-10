El calvario de salud de Thelma Fardín: "Estoy muy débil"

Thelma Fardin decidió compartir el mal momento de salud que atraviesa a raíz del estrés que le provoca el extenso juicio contra Juan Darthés.

Thelma Fardin hizo un fuerte y conmocionante descargo sobre su salud. La actriz contó varios detalles de los problemas físicos que le generó el extenso juicio contra Juan Darthés, acusado de haberla abusado sexualmente cuando ella tenía 16 años.

En una entrevista que le concedió a Télam, y mientras trabaja en la obra de teatro "Anaïs, el deseo consumado", Thelma señaló que "en el último tiempo me enfermé muy seguido, estoy muy débil, muy vulnerable. Ese es un gesto muy claro de lo que le pasa a mi cuerpo respecto del cansancio que tiene en relación con lo que viene soportando".

Consciente de que no sólo está exigida con los compromisos laborales sino también con los tiempos que le debe dedicar al caso de Darthés, Fardin señaló: "Después de fechas en las que hay audiencias quedo reventada, si yo no freno, me frena mi cuerpo. Ahí se vuelve bien concreto qué me está sucediendo". Y también destrozó a la Justicia: "A veces siento todo como una farsa donde hay gente que juega a la justicia y estamos las personas que realmente queremos construir un mundo más justo y tocamos las puertas de la justicia".

En tanto, Thelma resaltó su malestar por la posibilidad de que se cambie al juez que lleva adelante el juicio en Brasil: "Parece que lo van a ascender y vendría otro que no presenció las audiencias. Una siempre tiene que estar y presentarse, mi familia fue citada a declarar por parte de la defensa de Darthés, que tiene una estrategia muy violenta, y después no les tomaban testimonio, porque el objetivo era cansarme mentalmente, hostigarme emocionalmente".

"En Argentina y en Brasil hay una cantidad de leyes, de recomendaciones y convenciones a las que los países adhirieron, con jerarquía constitucional, y sin embargo el proceso sigue siendo revictimizante. En algunos sentidos hay avances o mejoras, pero a una velocidad de tortuga, y en el medio somos muchas las personas que tenemos que pasar por situaciones que lejos de ser reparadoras, son agobiantes, entonces es difícil decir que la salida es la justicia", manifestó, a modo de reflexión. De todas formas, aclaró: "De ningún modo creo que hay que combatir la violencia con más violencia, por eso la salida tiene que ser institucional, sin embargo, es muy difícil decir que la justicia es reparadora, aunque hay algunos fallos que son alentadores".

Thelma Fardín dio detalles del problema de salud que sufre.

La fuerte denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés

Thelma Fardín reveló que el actor Juan Darthés pidió a través de un escrito presentado por su defensa que no se reanude el juicio en su contra por abuso sexual, que daría inicio nuevamente a las audiencias el próximo jueves. Entre los argumentos presentados, el escrito dice que para él “no sería sano declarar” y que sería importante “preservar su integridad psíquica”.

La actriz publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde repudió de manera contundente el accionar de la Justicia y se lamentó por los obstáculos en las causas de víctimas de abuso sexual. “Otra vez, la injusticia”, escribió Fardin, denunciante en la causa, con claros signos de enojo. “Nos enteramos de que otra vez Darthés y su defensa hicieron una presentación para intentar suspender las audiencias que se reanudarían este jueves”, siguió contando.

Según Thelma, Darthés no quiere presentarse a declarar ante la Justicia, pese a que las audiencias "son para que se defienda": "Declararían sus testigos y él para poder defenderse. Por supuesto que no lo quiere hacer porque se sabe culpable, porque sabe que toda la prueba recibida y presentada por el juez es muy contundente”.

Entre los detalles del escrito para evitar que se reanude el juicio, Fardin indicó que Darthés sigue insistiendo con el cambio de jurisdicción. “Ya está resuelta porque ya está discutida y se la ganamos. Ganamos en relación con que tenía que ser en el Fuero Federal que es donde se está dando y que el juicio avanzó muchísimo”, expresó y admitió: "Busca que el delito prescriba". Además, según Thelma, el actor justificó su pedido diciendo que "no sería sano para él declarar y que es importante preservar su integridad psíquica". "¿Y la mía y la de todas las víctimas?”, se preguntó con indignación.