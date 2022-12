El calvario de La China Suárez en su cumpleaños: "No fue nadie"

Adrián Pallares dio a conocer un triste detalle de uno de los cumpleaños de su colega. "La China" Suárez habría pasado un momento amargo en un importante evento de su vida.

Eugenia "La China" Suárez sufrió el rechazo de sus amigos en uno de sus cumpleaños, según recordó el periodista Adrián Pallares. La madre de Rufina, Magnolia y Amancio debió afrontar una dura situación en uno de los días más importantes de su vida.

"'La China' Suárez en un cumpleaños hizo lo de los tatuajes de henna", comenzó Luli Fernández, modelo que se desempeña como panelista del ciclo Socios del Espectáculo. Y el conductor Adrián Pallares agregó: "Pero me acuerdo que no fue nadie".

Las panelistas Paula Varela y Mariana Brey informaron que fue un cumpleaños de principios del 2022 y Rodrigo Lussich, fiel a su estilo ácido y sarcástico, sumó: "Bailaba sola con 20 personas alrededor". De esta manera, se suma un dato más a la teoría de que muchas de las amigas de Suárez le soltaron la mano tras el escándalo con Wanda Nara ocurrido a finales del 2021 tras la publicación de una historia de la botinera.

"La China" Suárez demostró que no le dan igual los eventos sociales de ese tipo en un reciente posteo de Instagram. Si bien la actriz aseguró que en la actualidad aprendió a tomarse esos momentos con más tranquilidad siempre quiso que todo sea perfecto en los festejos en su casa. "Hace no mucho entendí que se hace lo que se puede. Soy muy exigente y me angustiaba porque nunca llegaba a hacer todo. Quería que mis hijos estuvieran vestidos de blanco e impecables, yo maquillada y con vestido", soltó la artista sobre la última Navidad.

"También quería la mesa perfecta y poder cocinar lo que más le gustaba a cada invitado. Hoy, a mis 30 años, puedo decir que pasé una Navidad hermosa, porque todos tenemos salud y mis hijos estaban felices. Sé que se dan cuenta que hago todo mi esfuerzo para que tengan una noche inolvidable. Y lo más importante, estar juntitos. Feliz Navidad", concluyó Suárez, quien pasó la Nochebuena junto con Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores.

La felicidad de La China Suárez por un cercano embarazo

La actriz compartió en sus historias de Instagram una foto de una ecografía y escribió: "Ahora sí me dejan contarlo. Argentina campeón del mundo y mi mejor amiga/hermana embarazada. ¿Qué más te puedo pedir, 2022? Agus, ¡te amo!", en alusión al período de gestación que atraviesa una de sus mejores amigas.