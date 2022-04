El calvario de Jorge Rial tras su separación: "Fueron meses difíciles"

Jorge Rial confesó cómo vivió este último tiempo tras su ruptura con Romina Pereiro y los escándalos mediáticos que protagonizó.

Jorge Rial asegura estar en una nueva etapa de su vida. Este 2022 resultó ser un año de muchos momentos difíciles para él: vivió una separación totalmente mediatizada con su exesposa, Romina Pereiro, y se peleó con muchos de sus colegas del ambiente televisivo. Después de meses estando bajo la mirada pública, el conductor de Argenzuela compartió algunos detalles sobre su escandalosa ruptura amorosa.

“Cumplí 60 y entré en una etapa de rearmado de mi vida en todo sentido. Una cosa muy rara y muy plena”, comenzó diciendo Rial en una entrevista con Dante Gebel en La Divina Noche de Dante (El Nueve). En este nuevo comienzo, destacó la importancia de saber distinguir quiénes son las pocas personas que siempre van a estar al lado de uno y quiénes son temporales.

Jorge Rial, en su programa radial "Argenzuela".

“Fueron meses difíciles. Pero si sos medianamente inteligente, es aprendizaje. Es saber escuchar, es correr la maleza cuando se habla demasiado”, expresó en torno a su separación y sus conflictos con compañeros de la industria. Sin dar demasiados detalles sobre su vida personal, Rial volvió a repetir algo que había publicado en Twitter un tiempo atrás: que es necesario darse cuenta qué personas son momentáneas y cuales son para siempre.

“Yo creo que la vida es un viaje largo y que, en algún momento, alguien de arriba te pica el boleto y te dice ‘se terminó’. Pero mientras tanto, lo que aprendí es que en ese viaje vos tenés gente al lado. Pero los que están al final, ¿cuántos tipos son? Cinco, seis o siete… Esa cosa de tener un millón de amigos es una manera de decir. Hay que quedarse ahí, en esos cinco, seis o siete que están para agarrarte la mano cuando estás golpeado o feliz”, argumentó.

“¿Tenés uno o dos a los que podrías llamar a la madrugada sin tener que pedir perdón por la hora, por ejemplo, o que les puedas caer a la casa con una maleta?”, le preguntó el conductor. Rial asintió y dijo que dos de esas personas son “Beto” y Guillermo, amigos que no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo. “Les golpeo la puerta, me conocen, están aunque no los llame. Esos son los dos que siempre están. A cualquier hora nos podemos llamar, son familia, finalmente, entonces son en los que yo me refugio”, cerró.

El descargo de Romina Pereiro tras su separación con Jorge Rial

Apenas se supo que el ex conductor de Intrusos se había separado de Romina, salieron a la luz varios rumores sobre su relación, entre ellos, que él le había sido infiel. Cansada de toda la repercusión, Pereiro hizo un contundente pedido para los canales televisivos mediante un posteo en su cuenta de Instagram.

“Los niños (todos, no solo mis hijas) son sujetos de derechos, personas con vidas e historias que se van forjando con independencia que sus padres, que tienen entre tantos otros derechos, el más sagrado para mí como mamá: el derecho a una infancia feliz, sana, sin preocupaciones y sin que se vulnere su intimidad. Solo pido el respeto para mis hijas, que todos los niños se merecen”, escribió la ex esposa de Rial.

Y para ponerle un punto final a los comentarios negativos que recibe a diario en Internet, Romina explicó que no se siente bien siendo una persona mediática y que necesita privacidad para procesar este momento. “Sé que soy familiar de una persona muy pública, pero yo trato de acompañar desde el lado que puedo. Sé que yo soy un poco pública y que quieren saber, pero me siento incómoda y no me sale”, manifestó.