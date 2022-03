El calvario de Guillermo Pardini, expanelista de Duro de Domar: "Me cagaron la vida"

No le quedó otra que agarrar el volante para sobrevivir. El dramático relato de Guillermo Pardini, quien fuera panelista de Duro de Domar, Indomables y Confrontados.

Muchas veces, los personajes televisivos y las figuras de los diferentes programas alcanzan un pico máximo de exposición y tiempo después desaparecen. Esto le ocurrió a uno de los panelistas más emblemáticos que tuvo El Trece cuando Roberto Pettinato condujo Duro de Domar. La persona en cuestión es Guillermo Pardini, quien se quedó sin trabajo y ahora explora una profesión totalmente diferente para sobrevivir.

Según reveló Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, Pardini tuvo que incursionar en los remises para ganarse el dinero de cada día y llevar una vida totalmente diferente tras ser denunciado por violencia de género en 2019. "Me destruyó económicamente pero más allá de lo material, el capital más valioso que yo perdí que el nombre. Mi apellido familiar quedó bastardeado por una falsa denuncia. Soy inocente", aseguró Guillermo, que también trabajó con el conductor uruguayo en Confrontados.

"Una chica con la que estuve me denunció por violencia y la Justicia, en vez de trabajar, le dio la razón. Tenía todas las pruebas y los documentos para demostrar mi inocencia, sólo tenían que leer, pero no lo hicieron. Ahora estoy sobreseído", sentenció Pardini. Por su parte, Lussich agregó: "Hoy maneja un remís, se quedó sin un peso, pasó al ostracismo de los medios. Pesaba sobre él una acusación que ameritaba un retiro de los medios. Nunca habló. Hoy, con la Justicia que ha fallado, él se muestra por primera vez".

Guillermo Pardini fue condenado por violencia de género y echado de sus trabajos

Fue su exnovia, Verónica Magdalena, quien lo acusó porque según ella el periodista la golpeó, la ingresó en una bañadera y le prendió el agua. “Me empezó a pegar y a patear. Me daba con la mano abierta en el lado izquierdo de mi cara", había revelado.

"En un momento atiné a levantarme y él me agarró, me tiró en la bañera y abrió la ducha. Yo pensé que me había roto la cabeza... Y ahí hizo un chiste: ‘Bueno, por lo menos no te abrí la fría’. Después empezó a pedirme perdón, a abrazarme, a decirme que él no era eso” , detalló en un relato estremecedor.

Entonces, la Justicia se expidió y los abogados de Pardini presentaron un informe de descargo a la prensa: "La decisión de la Cámara de Casación implicó el rechazo del recurso interpuesto por la defensa contra la condena dictada por un Tribunal. Entre nosotros, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio respetuoso del debido proceso, luego del cual se llegue a una sentencia condenatoria y esta quede firme".